Horacio Villalobos recibió miles de insultos tras criticar a Rubí en La Academia

El reality show de La Academia ha causado revuelo, pero ¿qué fue lo que pasó el domingo 17 de julio? En La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles, pues el crítico Horacio Villalobos hizo fuertes comentarios sobre la interpretación de Rubí y expresó que no nació con el don.

Y es que, en el onceavo concierto se vivieron momentos de tensión y espectaculares actuaciones, pero la quinceañera que se hizo viral en redes sociales ha recibido crudos comentarios por parte de los críticos, pero el pasado fin de semana, los comentarios de Villalobos causaron revuelo.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el presentador protagoniza un polémico momento en La Academia, pero tras aquellos contundentes comentarios, los usuarios han criticado al conductor, quien recientemente aseguró que ha recibido miles de insultos.

Horacio Villalobos recibió insultos por polémicos comentarios

En un video que compartió el canal de YouTube del reality show a partir del minuto 8:05, el conductor comentó: "Evidentemente no naciste con el don...que bueno que la gente valore que tienes gran tesón...en México nos da porque nos gustan los perdedores...yo te lo dije, lo que talento no da, ensayo no presta".

"Una actuación de final de curso de secundaria". Dijo Villalobos.

Por su parte, Lolita Cortés no se quedó callada y enfrentó al crítico y le dijo: "Me parece una, decir que los mexicanos que apoyamos o seguimos a los perdedores me parece mediocre y tan terrible, de verdad no sucede así, de igual forma expresó: "No somos perdedores".

Pero Villalobos comentó: "Para mí es diferente...y sí a los mexicanos nos gustan los perdedores...Hay ídolos que son ganadores, pero también hay ídolos que nos gustan como El Chapulín colorado o como Cantinflas que aparentemente o son perdedores en la ficción de las historias".

El conductor ofreció una disculpa tras la polémica en La Academia

Tras la polémica, el presentador recurrió a su perfil de Instagram y expresó que ha recibido insultos, pero pidió una disculpa a las personas que llegó a ofender por sus comentarios incluida Rubí y expresó: "Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi comentario".

¿Qué edad tiene Horacio Villalobos?

El conductor tiene 51 años de edad

El conductor Horacio Villalobos tiene 51 años de edad, pero durante su participación en el programa de La Academia ha dividido opiniones por sus críticas sobre las actuaciones de los alumnos, pero la participante que ha recibido duras críticas ha sido Rubí.

