Horacio Villalobos molesta a productor de Venga La Alegría ¡por vulgar!

Después de su integración en el famoso programa de Tv Azteca, no podemos negar que Horacio Villalobos se ha convertido en uno de los conductores favoritos de Venga La Alegría, sin embargo su polémica personalidad lo ha metido en verdaderos problemas.

Durante una de las últimas emisiones de Venga La Alegría, Horacio Villalobos enfureció al productor por no medir sus palabras y realizar comentarios bastante vulgares en plena transmisión en vivo, lo que sin duda le costó un fuerte regaño.

Y todo este problema sucedió justamente el 30 de abril, día del niño, durante un segmento en el que los conductores tenían que confesar con qué animal se identificaban en la cama. Un tema que de por sí ya era bastante controversial.

Horacio Villalobos se pasa de vulgar

El primero en contestar esta polémica pregunta fue Roger González, quien dijo que él es como un gorila, pues le gusta tener el control del momento. Sin embargo sus palabras no convencieron a Horacio Villalobos, quien le dijo al conductor que más bien parecía un mono araña.

Posteriormente, William Valdés dijo que se identificaba con un león, pues le gusta ser ‘el rey de la selva’ y comportarse como una verdadera fiera, a lo que Villalobos le contestó que si de verdad se consideraba como ese gran felino. “pues que se depile”.

Regañan a Horacio Villalobos

William únicamente se quedó sorprendido ante el comentario de su compañero, por lo que Horacio rápidamente dijo “¡No he dicho nada! ¡Ay bueno, el productor! Entonces yo me identifico con un perrito french poodle”. Justificando esta respuesta mencionando “porque quiero ser propio, para que no me regañe el productor”.

Sin embargo esto no acabó ahí, pues la siguiente pregunta en esta sección fue ¿Cuál es la zona más sensible de tu cuerpo? a lo que la conductora Flor Rubio contestó que ‘el cuello’, pues le fascina que la besen en esa parte del cuerpo. Sin embargo, Horacio Villalobos agregó a la respuesta “¡El cuello, pero del útero!”.