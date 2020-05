Horacio Villalobos llama TRAVESTI a la cantante Yuri por esta razón ¡Escándalo!

Horacio Villalobos llama TRAVESTI a la cantante Yuri por esta razón

Horacio Villalobos es uno de los especialistas en espectáculos que recientemente ha lanzado una dura crítica a la cantante Yuri por una razón que le h dado motivos hasta de llamarla travesti.

Hay que recordar que la cantante veracruzana Yuri recibió críticas bastante fuertes durante el programa Farándula 40, pues los conductores la hicieron pedazos por su nuevo videoclip Todo el año, canción en la que colabora con el cantante Nio García.

Las críticas hacia la cantante Yuri

Por su parte, Alejandro Broft criticó a la intérprete mexicana asegurando que aunque trata de tener una imagen joven en esta grabación, lo "único que causa es lástima", ya que no está en edad de esas poses.

“No es posible que se vista con la peor de las calidades, los materiales pauperrimos, se nota lo corriente de los cristales, ella quiere verse joven, sofisticada y lo único que logra es causar lástima".

Pilar Boliver explicó que este tipo de 'looks' "ya no le quedan" mientras que Horacio Villalobos no dudó en lanzar un duro ataque a Yuri por este video:

“Yuri es una de las cantantes más importantes que hay en nuestro planeta pero hay algo aquí que lo hace ver chafísima, y es que de entrada quien produjo el videoclip si le cobró caro, le vio la cara, porque tanto gastar para verse tan ´barata´, para parecer show travesti de la Zona Rosa”.

Resulta que el conductor Horacio Villalobos lamentó que la cantante haya 'caído tan bajo' pues considera que es sumamente talentosa, sin embargo, este proyecto fue "espantoso" para su carrera artística.

“Perdón, esto es espantoso, Yuri ya no está en edad de imitar sino de proponer y (menos) con imitaciones tan chafas, esto es horrible, adoro a Yuri pero está chafísimo esto".

Cabe destacar que no hace mucho Horacio Villalobos se ha convertido en uno de los conductores favoritos de Venga La Alegría, sin embargo su polémica personalidad lo ha metido en verdaderos problemas, pues durante una de las últimas emisiones de Venga La Alegría, enfureció al productor por no medir sus palabras y realizar comentarios bastante vulgares en plena transmisión en vivo, lo que sin duda le costó un fuerte regaño.