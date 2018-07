Horacio Villalobos le responde a alumna de La Academia y le da fuerte advertencia

Después del segundo concierto de La Academia 2018, esta semana ocurrió otro escándalo pues luego de que Monserrat Medina, alumna del reality show se quejara de la crítica de Horacio Villalobos, decidió reunirse con sus compañeros para pedir que lo destituyeran como juez.

Inmediatamente esta noticia llegó a oídos de Horacio y le cayó como trueno pues en plena transmisión de Ventaneando le contestó fuerte y claro a Monse; además expuso su postura ante esta petición para que lo echen del reality show; sin embargo, agregó lo que pasará ahora que tenga de frente a la alumna en el tercer concierto.

"Nosotros nunca generalizamos que todos los cantantes de bar fueran tal o cual cosa, dijimos que ella al igual que cualquier profesional de una rama puede tener ciertos vicios. Y que ella tenía, ella en particular, ese vicio que tienen los cantantes de bar, que es, como interpretan éxitos ajenos son proclives a emular al cantante que tuvo el éxito. Y que ella ya venía con esos vicios y que tenía que romper con ellos para poder encontrar su propia voz.

Lo sacó de contexto y luego me moría de la risa que esta mujer pensó que La Academia era una cooperativa. Tiene que comprender que es un programa, que es una franquicia exitosa. Si a ella no le parece lo que yo digo, pues qué pena porque se metió a La Academia; ella adicionó, a mí me contrataron.

Si estaba tan molesta, por qué no fue con el productor a decirle directamente que me sacaran, ¿no? Y ya el productor decidía (…) Los jueces estamos para juzgar lo que pasa en el escenario, yo lo que quiero ver es una actuación digna de La Academia y un artista en proceso, ¿no?"

Esta fue la actuación por la que Horacio 'destrozó' a Monse.

"Ahora, ¿qué le voy a decir? Primero quiero ver las imágenes que van a presentar y también, la verdad es que a mí si ella me quiere sacar o no, me da igual. Si me quiere sacar, pues que me saque el productor, pero que me paguen todo lo del contrato y, pues veré su actuación, mi crítica será con base en lo que yo vea ahí. A mí a esta altura de mi carrera no me va a importar si me quieren o me odian, yo voy a hablar como lo he hecho siempre, de lo que veo en el escenario".

Sin más que decir, el juez afirmó que este domingo no nos perdamos el concierto de La Academia pues pondrá en su lugar a la alumna mitotera como según los conductores de Ventaneando la llamaron.