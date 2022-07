¿Horacio Villalobos fue expulsado de La Academia por culpa de Mónica Naranjo?

Esta generación de los 20 años de La Academia se ha convertido en uno de los programas más controversiales, pero ahora uno de los críticos ha causado todo un revuelo, y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó con Horacio Villalobos en el concierto del sábado 9 de julio.

Y es que, el polémico crítico del reality show de TV Azteca se ausentó por un breve momento cuando apareció Mónica Naranjo, aunque no se ha dado a conocer la razón de su ausencia, pero han surgido varias especulaciones en redes sociales.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que la gran invitada al programa fue la cantante Mónica Naranjo, quien interpretó sus grandes éxitos a lado de los académicos, pero lo que dejó desconcertados a varios fue que Villalobos no estuvo presente en el show de la artista.

Horacio Villalobos y el escándalo con Mónica Naranjo

Villalobos se ausentó por la presencia de Mónica Naranjo

De acuerdo a la periodista Angélica Palacios, el crítico no se presentó en el concierto a petición de la cantante, quien exigió que no quería que él estuviera presente, no quería que estuviera cerca y dejó en claro que a su llegada al foro no lo quería ver.

Por lo que la producción del programa accedió a la petición de la invitada, pero han comentado que en varias ocasiones el presentador ha criticado a la cantante, aunque otros comentan que Horacio no se presentó porque no le perdona a Mónica que haya hecho comentarios en contra de México.

La polémica ocurrió en el 2000, cuando la cantante dio una entrevista para la revista Rolling Stone donde habló mal de México. Por otro lado, algunos usuarios han comentado que uno de los motivos de la ausencia del presentador fue porque hace algunos años, Villalobos llamó travesti a la cantante.

¿Qué hizo Horacio Villalobos?

Conductor de TV Azteca

El presentador ha estado envuelto en la polémica por sus contundentes comentarios, incluso te dimos a conocer sobre la polémica que surgió con Horacio Villalobos y Natalia Téllez, quien acusó al conductor de transfobia, por las críticas que hizo en su momento en contra de Alejandra Bogue.

