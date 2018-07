Horacio Villalobos arremete contra la primera expulsada de La Academia y le deja en claro ¡quién es!

Horacio Villalobos arremete la primera expulsada de La Academia y le deja en claro ¡quién es!

Tremendo agarrón el que se vivió en el segundo concierto de La Academia entre Horacio Villalobos y Monse, alumna del reality, pues luego de que la académica hiciera su participación con la canción ‘Besos de ceniza’, llego el momento de la critica con los jueces en donde el primero en abrir fue ni más ni menos que el juez atacado por la académica:Horacio Villalobos.

Recordemos que tras el concierto del domingo pasado, la académica Monse Torales de Durango quedó muy molesta por los comentarios que le hizo el crítico Horacio Villalobos, siendo tanta su inconformidad que decidió convocar una junta con todos sus compañeros en la casa de ‘La Academia’, para hablar sobre las fuertes críticas que recibió por parte del famoso, ya que el juez Villalobos los está atacando, según ella no es correcto que critique su persona.

Por lo que terminando su interpretación la académica fue encarada por el juez preguntándole que pretendía con hacer esa junta y todo ese show, a lo que ella sólo respondió que simplemente exigía respeto pues no le parecía la manera en la que había sido criticada el domingo pasado. Después los demás jueces dieron su critica argumentando que es una falta de respeto pero no es la manera correcta y que descalifican ese tipo de actitud, pues no consideran el show necesario para hacerse notar.

Así mismo Edith Marques recalcó que si hubiera enfocado toda esa energía en su interpretación hubiera sido excelente pues esperaba mucho más del esfuerzo que dio concluyendo todos de que su participación fue mínima y que fue más escándalo que interpretación.

Horacio Villalobos recalcó que espera en caso de que continúe un cambio de actitud y mentalidad pues no se la puede pasar haciendo pleitos simplemente porque la vida no es justa.

Finalmente este fue el último concierto de la académica pues resultó ser la primera expulsada de La Academia, concluyendo con el programa de este domingo.