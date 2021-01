Horacio Pancheri habla sobre su truene con Marimar Vega ¿Hubo infidelidad?

Horacio Pancheri se armó de valor y decidió afrontar los rumores de infidelidad que rodean su reciente ruptura con la actriz Marimar Vega, quien el día de hoy dio a conocer la noticia a través de un breve pero contundente mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Por medio de un video de Instagram, Horacio Pancheri reveló que uno de los motivos por el cual no le gustaba ser figura pública es tener que explicar cada suceso que ocurre en su vida, e incluso confesó que no pensaba hablar sobre el fin de su relación con Marimar Vega.

El actor de telenovelas dejó en claro que revelaría los motivos por los cuales terminó con Marimar Vega, pero aseguró que Gala Montes no es la tercera en discordia, e incluso pidió a los medios de comunicación y el público en general no inventar rumores y tener respeto por su vida privada.

"No voy a entrar en detalles, la relación se terminó, siempre le voy a desear lo mejor para su vida…. Nada más quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación, como están inventando de Gala. Gala no tuvo nada que ver con esta separación de María y mía, así que por favor no inventen”, finalizó Horacio Poncheri.

Marimar Vega y Horacio Pancheri terminaron su romance en medio de rumores de infidelidad, mismos que fueron negados por el actor.

¿Qué dijo Marimar Vega sobre su truene?

El día de hoy, la actriz de telenovelas sorprendió al compartir en Instagram un breve mensaje donde revelaba que su relación amorosa con Horacio Pancheri había terminado, además de señalar que en estos momentos se encuentra enfocada en procurar lo mejor para su vida.

"Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”, escribió Marimar Vega en su cuenta de Instagram.

