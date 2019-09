Horacio Pancheri al fin da la cara y habla sobre su video íntimo (VIDEO)

El pasado 24 de agosto, Horacio Pancheri se escondía de la prensa por la aparición de un video con contenido íntimo donde el actor aparecía dándose placer sin dejar nada a la imaginación.

Durante días, el galán de telenovelas estuvo desaparecido del ojo público, pues no quería confrontarse con los medios de comunicación para evitar hablar sobre el delicado tema que salió a relucir a los pocos días que hiciera pública su relación con Marimar Vega.

A raíz de que este video salió a la luz, el argentino comenzó a tener severas consecuencias a nivel profesional, pues inclusive una importante marca deportiva de renombre internacional, suspendió un contrato con Pancheri al verse involucrado en el escándalo.

Ahora, para terminar con la cacería de brujas y poder seguir con su vida de la manera más normal posible, Horacio Pancheri al fin dio la cara a la prensa para hablar por primera vez sobre la bochornosa situación que atraviesa.

El argentino confirmó su aparición en dicho video íntimo, mencionando que fueron imágenes que le había enviado a una mujer, la cual fue su pareja antes de comenzar su romance con Marimar Vega, por lo que asegura que el clip tiene más de cinco años de existir.

Asimismo, Pancheri aseguró que ya aprendió la lección y que será mucho más cuidadoso con las cosas que envía a su pareja, pues se dio cuenta que no puedes confiar en cualquiera:

“Son cosas que pasan, seguramente ustedes también lo hicieron, pero a ustedes nadie les filtró como a mí la información”.

Los medios presentes aprovecharon para preguntarle si tenía intenciones de demandar a su ex pareja, quien presuntamente habría difundido el video en redes sociales, a lo que él dijo que no lo hará, ya que no está seguro de quien pudo haber sido el culpable.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA

