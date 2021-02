Horacio Pancheri: Este es el fuerte motivo por el que ya tiene nueva novia

El actor argentino Horacio Pancheri de 38 años se ha convertido en las últimas semanas en uno de los artistas más polémicos. Ya que hace menos de un mes anunció su separación oficial de la actriz de 37, Marimar Vega, con quien estuvo por casi dos años.

Sin embargo, a pocos días de su ruptura, él se dejó ver muy romántico con la joven actriz Gala Montes, y ahora asegura que tiene novia de nombre Isa Valero.

Pero tal parece que el actor en realidad sólo está saliendo con estas guapas mujeres para darle celos a su ex.

La fuente dijo que Horacio no está enamorado de Isa, y que solamente quiere demostrar que no le afectó que su ex novia le haya puesto el cuerno/Foto: Hola

Según la revista TVNotas, una fuente muy cercana al argentino dijo que Pancheri en realidad sólo quiere demostrarle a Vega que ya la superó. Puesto la fuente afirma que Marimar sí le fue infiel a Horacio y que ese fue el motivo del quiebre de la relación.

“Está ardido… Sí fue ella la que le puso el cuerno, todo eso es verdad, por eso es que tuvo su aventura con Gala (Montes). Horacio es engreído, egocéntrico y sólo usa a las mujeres para tener lo que quiere”, declaró el amigo cercano al actor.

¿Horacio Pancheri solo uso a Marimar Vega para tener trabajo?

La fuente además agregó que Horacio Pancheri en realidad sólo tuvo un noviazgo con Marimar porque ella le ayudó a conseguir trabajo; según el informante, el actor conoció a Isa Valero desde el 2019, al igual que a su ex, pero decidió quedarse con Vega ya que gracias a ella lograría tener éxito en su carrera.

Especialmente luego de que fue vetado de Televisa por un tiempo, hasta que lo perdonaron y ahora está de vuelta en las telenovelas del Canal de las Estrellas.

Pancheri posiblemente mantuvo un noviazgo con Vega solamente para tener diversos proyectos actorales. Pero nada se ha confirmado/Foto: Erizos

Incluso la fuente aseguró que una de las cosas que hizo que su relación con Marimar Vega se fuera para abajo fue que él la desatendió por mucho tiempo, y que hasta ya ni siquiera tenían intimidad; lo que hizo pensar a la actriz que tal vez Horacio era homosexual.

“Al final, su truene se dio porque él ya no la soportaba y luego vino la infidelidad de ella, con lo que Horacio se molestó mucho”, expresó la fuente.

Además añadió: “Ahora se propuso darle celos con cuanta mujer se le acerque porque sabe dónde le duele a Marimar, sabe que es una mujer sumamente celosa, y si algo obtiene a cambio, mejor. Horacio quiere demostrarle a como dé lugar que ya la superó”.

Asimismo, el informante confesó que no ve futuro en el romance de Isa y Horacio, porque él sigue saliendo con otras mujeres. ¿Crees que Marimar Vega sí se ponga celosa del supuesto nuevo noviazgo de Pancheri? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!