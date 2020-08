Hongbin deja VIXX después de los controvertidos comentarios sobre estrellas K-pop

Jellyfish Entertainment ha confirmado que el cantante Hongbin de 26 años dejó la banda de K-pop, VIXX. Una declaración de la agencia decía: ‘Primero, expresamos nuestra sincera gratitud a los fanáticos que aman mucho a VIXX, y transmitimos noticias tristes.

“El 7 de agosto, Hongbin compartió su intención de retirarse de VIXX. Después de una cuidadosa discusión con los miembros de VIXX y Hongbin, estamos respetando sus deseos, por lo que se decidió que dejará el grupo”.

‘Está previsto que VIXX se promocione como un grupo de cinco miembros en el futuro. Lamentamos mucho a los fanáticos por causar preocupación con esta noticia repentina, y les pedimos que sigan amando y apoyando a los miembros de VIXX”.

La partida de Hongbin se produce cinco meses después de que el cantante hiciera comentarios sobre varios otros artistas de K-pop Twitch transmisión en vivo. El 29 de febrero, llamó a "Todo el mundo de SHINee "pésimo", y dijo que habría "golpeado al coreógrafo" del video de Be Mine de INFINITE.

Después de la transmisión, Hongbin emitió una disculpa, diciendo: ‘Me disculpo sinceramente con los artistas y los fanáticos de aquellos artistas que fueron lastimados por mis palabras y acciones inapropiadas de mi transmisión en vivo anterior en la noche”.

El integrante de VIXX ha sido el centro de la polémica por criticar al K-Pop.

Polémica en el K-Pop

‘También pido disculpas a los miembros y fanáticos de VIXX por hacer que se preocupen. No hay lugar para excusas. No importa la razón por la que fue, estoy reflexionando profundamente sobre actuar descuidadamente y no pensar profundamente.

Jellyfish también emitió una declaración que decía:' Nuestro artista Lee Hong Bin ha causado un gran dolor y preocupación a otros artistas y a sus fanáticos con las palabras comportamiento que mostró durante su transmisión personal en vivo. Inclinamos nuestras cabezas en disculpas. También nos disculpamos sinceramente con los fanáticos que apoyan a VIXX y Hongbin.

‘Nos sentimos responsables de las palabras y acciones de nuestro artista y reflexionamos sobre nosotros mismos. Prestaremos más atención a la gestión de nuestros artistas para que este tipo de problema no vuelva a surgir".

VIXX se formó en 2012 en el reality show de Mnet MyDOL, y ha tenido éxito con canciones como Super Hero, Voodoo Doll, Love Equation y The Closer. La banda continuará con los miembros N, Leo, Ken, Ravi y Hyuk.

Además de su tiempo en VIXX, Hongbin, cuyo nombre completo es Lee Hong-Bin, protagonizó la serie de SBS Glorious Day, The Family Is Coming, Witch's Love de MBN y The Smile Has Left Your Eyes de tvN, y también se unió al elenco de la serie de realidad Mnet Love Catcher 2.