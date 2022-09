Hombro de Eugenio Derbez podría ser reemplazado, revela Alessandra

La gravedad en el accidente de Derbez

La cantante Alessandra Rosaldo, quién también es esposa de Eugenio Derbez, reveló en entrevista en exclusiva para el programa de Radio Fórmula la gravedad del asunto sobre el accidente del cómico y reveló que probablemente el hombro tenga que ser reemplazado.

Debido a la serie de lesiones que el comediante de Televisa sufrió en días pasados tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y aunque la cirugía resultó ser exitosa, los daños ocasionados por dicho accidente fueron bastante graves.

Entre rumores que afirman que en realidad el actor y productor sufrió un infarto y no una caída, Alessandra habló ante los medios de comunicación y dejó en claro cuál es la gravedad del asunto en la salud de Eugenio.

La gravedad en el accidente de Derbez

La gravedad en el accidente de Derbez

Era entrevista para programa de Multimedios TV, Alessandra Rosaldo dio a conocer en qué estado se encuentra actualmente el comediante, quien presentó varias fracturas a raíz de dicho accidente.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, indicó.

Sin embargo no reveló cuál fue el verdadero motivo que llevó al comediante y actor a ingresar al quirófano, no obstante mencionó que sera él quien lo revele en su momento, aunque sí aclaro que no ocurrió en el trabajo.

"Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir... pero filmando no fue”.

Además la también cantante indicó que aunque el dolor es muy fuerte, Derbez ya se encuentra en su casa con el cuidado pertinente por parte de su suegra, Aitana y tanto ella como el actor agradecen todas las muestras de cariño que han recibido por parte de las redes sociales.

"Agradece profundamente todas las muestras de cariño el celular lo tiene apagado porque no deja de sonar está muy conmovido por todo lo que ha recibido de mensajes a manos llenas, ha sido hermoso y mañana es su cumpleaños (61)", dijo Alessandra además de que su recuperación será muy lenta a decir de los doctores.

Te puede interesar: Revelan qué parte del cuerpo se lastimó Eugenio Derbez; está grave

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, el comediante y productor fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir un accidente que lo ha dejado mal herido, acaparando de inmediato las noticias de la farándula.

"A través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente", señaló un comunicado.

Citando las palabras de Alessandra Rosaldo, será Eugenio Derbez quién una vez recuperado revele a través de redes sociales cuál fue el motivo por el cual ingreso al quirófano, sin embargo sabemos que su recuperación será lenta y complicada.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!