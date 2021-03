A lo largo de los años, Hollywood ha producido algunos actores verdaderamente maravillosos y sus papeles en algunas de las películas más icónicas y queridas del cine han ayudado a dar forma a una generación de cinéfilos, cineastas y oleadas más jóvenes de talento actoral. Estos actores han hecho más que dar forma al paisaje del cine; ayudaron a crearlo.

Los actores de esta lista han hecho de sus carreras ser ellos mismos. Cada uno es tan único y tan poderoso como el último a su manera, todos llenos de grandes roles y compromiso. Todos actúan porque lo necesitan; no hay nada más para ellos, y su pasión por el oficio, que cada uno de ellos ha perfeccionado, es palpable en cada fotograma de una película en la que aparecen.

Las películas en las que estas estrellas desempeñan papeles vitales ayudaron a hacer del cine lo que es hoy, y sin su talento, la gracia y el dominio del arte de actuar, nuestras pantallas serían mucho menos brillantes hoy.

Ya sean comediantes convertidos en reyes y reinas de lo dramático, actores de método con una asombrosa habilidad para convertirse en cada personaje que interpretan, mujeres que desafiaron los estereotipos o el hombre que capturó la verdadera esencia de la naturaleza humana, los 10 actrices y actores de esta lista tienen más que se ganó su lugar y te los presentamos a La Verdad Noticias.

Hollywood: Tom Hanks

Tom Hanks es un actor prestigiado de Hollywood

Tom Hanks es una de las estrellas de cine más queridas del mundo, y ha forjado una larga y fascinante carrera hasta convertirse en el hombre más atractivo del cine. A menudo interpretando a hombres con los que se puede relacionarse instantáneamente y con múltiples capas, Hanks tiene una habilidad casi inigualable para capturar la esencia de lo que significa ser un chico normal en un mundo irregular.

Desde comedias románticas clásicas como You've Got Mail y Sleepless in Seattle, hasta dramas que analizan los altibajos de la América moderna, como Filadelfia, Terminal y Captain Phillips, su rango es incuestionable y parece que puede actuar de todas las formas posibles. película.

Uno de sus giros más oscuros y subestimados, con el drama criminal Road to Perdition, consolida por completo a Hanks como un hombre que puede hacer cualquier cosa, desde la comedia hasta el romance, el crimen y la ciencia ficción. Y no olvidemos su trabajo de voz en la maravillosa franquicia Toy Story, que ha capturado el corazón de toda una generación.

Su influencia, entonces, no puede subestimarse. Con cada uno de sus primeros papeles aceptados como clásicos (Big, The Money Pit y tantos más), ha entrado en la segunda mitad de su carrera con cada papel más mesurado y maduro que el anterior, y es uno de ellos. de sólo dos actores para ganar premios Oscar consecutivos al Mejor Actor (Filadelfia y Forrest Gump), e incluso ahora no muestra signos de desaceleración.

Hollywood: Katharine Hepburn

La fallecida actriz fue una de las mejores

Katharine Hepburn es tan conocida por su feroz independencia y su personalidad enérgica que por su enormemente exitosa carrera. Con cuatro premios de la Academia a su nombre y un catálogo de grandes actuaciones, Hepburn es la imagen perfecta de una estrella poderosa y un héroe de la pantalla y el escenario.

Desde sus papeles en La reina africana, Adivina quién viene a cenar, El león en invierno y En el estanque dorado, hizo una carrera evitando los estereotipos de las mujeres en la pantalla, y cada uno de sus muchos personajes tiene un aire de fuerza y resistencia. e independencia rara vez vista en ese momento. Tanto los biógrafos como los críticos han declarado que es un testimonio de sus papeles poco convencionales y su gran encanto en la pantalla que pudo traer a Hollywood una nueva generación de personajes femeninos de voluntad fuerte.

A menudo vista interpretando a mujeres obstinadas y felizmente francas, Hepburn estaba en su mejor momento cuando chocaba con hombres inteligentes y descarados, y en cada uno de sus roles logró equilibrar la comedia, la severidad y un grado de nobleza.

Si bien no se puede negar su presencia y talento en la pantalla, también extendió su influencia al resto de la sociedad, ayudando a cambiar las actitudes de género. Sus roles y su vida personal ayudaron a enfocar más los temas feministas, y muchos de sus personajes son vistos hoy como íconos feministas. Hepburn no solo allanó el camino para grandes cosas en el cine, sino que también hizo cambios más allá de la pantalla, lo que la consolidó como una de las mejores exportaciones de Hollywood.

Hollywood: Robin Williams

El actor se suicidó n 2014 y su muerte conmocionó a todos

El fallecido gran Robin Williams es uno de los mejores intérpretes de Hollywood. Capturando los corazones de una nación con sus entrevistas y rutinas de stand-up hiperactivas e histéricas, pasó a protagonizar Happy Days y su spin-off Mork & Mindy. Su personaje fue un gran éxito y todavía se considera una de sus mejores actuaciones.

A pesar de su ingenioso nivel de comedia y su pasión por la improvisación, no pasó mucho tiempo antes de que Williams mostrara a todos lo capaz que podía ser un actor, gracias a los giros dramáticos en Good Morning Vietnam, The Fisher King, Dead Poets Society y Despertares aún subestimados.

Su capacidad para moverse entre los papeles completamente divertidos y más dramáticos que Hollywood tenía para ofrecer es un testimonio de su habilidad para leer a la gente y comprender los diferentes lados de la psique humana.

Si bien su papel más aclamado es quizás Good Will Hunting, por el que ganó un Oscar y rompió los corazones de las audiencias de todo el mundo, la verdadera extensión de su talento se puede ver en la verdaderamente magistral y tensa One Hour Photo. Desde su prematura y trágica muerte en 2014, su influencia no ha mostrado signos de desaceleración. En todo caso, su talento y su filmografía tremendamente amplia han dado lugar a más amor que nunca, y nadie se lo merece más.

Hollywood: Robert de Niro

Robert de Niro ha tenido serios problemas económicos

Aunque la producción cinematográfica reciente de Robert De Niro no ha estado ni cerca del calibre de sus primeras imágenes, ¿realmente se le puede culpar por querer divertirse?. De Niro tiene una de las carreras de actuación más diversas, intensas y convincentes del cine, y ha demostrado una y otra vez ser un verdadero maestro del método de actuación y de poner cada gramo de sí mismo en un papel.

Sus actuaciones en obras maestras clásicas como The Godfather Part 2 (por la que ganó un Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto), Heat, The Untouchables y The Deer Hunter son algunas de las mejores que ha producido Hollywood, y su presencia constante en películas desde entonces, finales de los 70 aún no ha disminuido.

Sin embargo, el verdadero alcance de su influencia se puede ver en su asociación creativa con el director Martin Scorsese, con quien ha realizado nueve películas. Muchas de estas colaboraciones a menudo se clasifican como algunas de las mejores películas jamás realizadas, incluidas Goodfellas, Raging Bull, The King of Comedy, Mean Streets y Taxi Driver. Gracias a estos papeles, De Niro ayudó a marcar el comienzo de una nueva ola de dramas criminales y películas de gánsteres, y su influencia en la era de New Hollywood es casi incomparable.

Hollywood: Daniel Day-Lewis

El actor es de los más influyentes de Hollywood

A pesar de una carrera que realmente comenzó en los años 80 y terminó con su retiro en 2017, Day-Lewis en realidad tiene una pequeña filmografía a su nombre. Muy particular sobre los roles que elige, este Thespian nunca tuvo una mala actuación en su carrera, y tiene mucho que mostrar.

Su intensidad en la pantalla no tiene rival, y su compromiso con sus papeles es uno de los ejemplos más extremos de actuación de método que Hollywood haya visto. A menudo, se informó que Day-Lewis permanecería en el personaje durante todo el rodaje, y llegaría a extremos tan extremos para encarnar plenamente su papel que su salud comenzaría a sufrir por ello.

Ganar tres premios de la Academia al Mejor Actor, sin embargo, demuestra que valió la pena. Gracias a actuaciones increíblemente meticulosas en películas como Lincoln, There Will Be Blood, My Left Foot, Gangs of New York y su última película, Phantom Thread, Day-Lewis es a menudo considerado como uno de los mejores actores de todos los tiempos, y sin duda uno de ellos. con el mayor elogio.

Hollywood: Meryl Streep

Meryl Streep es un influyente actriz en Hollywood

Meryl Streep es considerada por muchos como la mejor actriz de todos los tiempos. Conocida por su asombrosa habilidad para capturar los matices de diferentes acentos y su perfecta versatilidad, ha sido nominada a 21 premios de la Academia, ganando tres y 32 Globos de Oro, ganando ocho, ambos récords. En la pantalla, ella es como un camaleón; cualquier rastro de Streep se pierde en el papel, y no hay dos personajes que sean ni remotamente similares.

Algunos de sus papeles más aclamados incluyen Kramer vs Kramer, Out of Africa, The Devil Wears Prada, The Iron Lady y la comedia Death Becomes Her. Capaz de trascender la pantalla con cualquier género en el que se encuentre, quizás sea mejor conocida por su actuación ganadora del Oscar en Sophie 's Choice, en la que interpretó a una inmigrante polaca mientras hablaba inglés y alemán con acento polaco.

Además, es seguro decir que todos sus personajes son mujeres fuertes y capaces, pero es su capacidad para aprovechar el espectro completo de las emociones humanas lo que la hace tan sobresaliente de ver. Su influencia se ve mejor en el trabajo y los elogios de los demás, ya que muchas estrellas, como Emily Blunt, Robert De Niro, Viola Davis y Jack Nicholson, la han considerado una influencia en su propio trabajo, alguien a quien todos admiran.

Hollywood: James Stewart

James Stewart representa lo que significa ser un gran actor

Jimmy Stewart es en estos días un símbolo de lo que debería ser un gran actor. Sus papeles en los clásicos de Hitchcock Rear Window, Rope y Vértigo serían suficientes para tenerlo en esta lista, pero afortunadamente para nosotros era mucho más que un elemento básico del thriller. Más bien, fue para el Hollywood de los 40 y los 60 lo que Tom Hanks es hoy; un actor con la capacidad de capturar la esencia de lo que significa ser un Joe normal en las situaciones más extremas.

Tome su papel en Rear Window, en el que pasa toda la película confinado no solo a una silla, sino a una habitación. Y, sin embargo, lleva la imagen con facilidad y poder. Ponga su capacidad de capturar la vida de muchos con una de las voces más distintivas del cine, lo que también tiene con Stewart es un actor que es una de las estrellas más reconocidas de Hollywood; un hombre que dio forma a toda una generación de cinéfilos y futuras estrellas.

Su papel de George Bailey en It's a Wonderful Life es definitivamente Stewart en su momento más identificable y convincente, pero sus actuaciones igualmente sólidas en Mr. Smith Goes to Washington, The Philadelphia Story, por la que ganó su único Oscar, y Harvey merecen cada pedacito de reconocimiento que han recibido a lo largo de los años.

Hollywood: Ingrid Bergman

Ingrid Bergman murió en 18982 perdo dejó un gran legado en la actuación

Ingrid Bergman fue una actriz sueca que comenzó su carrera sin poder hablar inglés. Tuvo su debut en Hollywood protagonizando el clásico de 1939 Intermezzo: A Love Story, una nueva versión en inglés de la película sueca original. Su carrera temprana se caracterizó por su preocupación de que el público estadounidense no la aceptara, y estaba preocupada de que Hollywood la obligara a cambiar para lograr sus objetivos.

Todo esto rápidamente resultó ser un punto discutible, ya que Intermezzo la convirtió en una gran estrella. Después de eso, protagonizó Dr Jekyll y Mr Hyde para quienes doblan las campanas, Gaslight y Notorious. Sin embargo, es su papel en Casablanca el que será mejor recordado para siempre. Su papel, como muchos otros, fue elogiado por la crítica, y por eso siguió siendo popular y amada por el resto de su vida.

Fuera de sus papeles a menudo fascinantes, Bergman puede resumirse mejor como una actriz cuya ambición y pasión la llevaron a los brazos del público que la adoraba, y debido tanto a su personalidad pública como a sus muchos grandes personajes, fue enormemente respetada en la comunidad de Hollywood. . Su modestia también fue a menudo un punto de enfoque, ya que siempre descartó su carrera como lo que quería hacer en lugar de un plan para hacer dinero.

Hollywood: Jack Nicholson

Jack ha pasado por momento muy complicados

Jack Nicholson, uno de los mejores actores que jamás haya aparecido en la pantalla, ha recibido tres premios de la Academia entre 12 nominaciones. Ha tenido su mano en más clásicos del cine que casi todos los actores de la historia. Es un actor de profunda inteligencia y madurez, cuyo papel se caracteriza por la completa inmersión de su propia personalidad; un actor que se convierte en todos los personajes que se le da para interpretar.

Algunos de sus mejores papeles se pueden encontrar en One Flew Over the Cuckoo's Nest, Chinatown, Five Easy Pieces, The Last Detail, Easy Rider y Reds, todos los cuales ayudaron a esculpir la escena del Nuevo Hollywood de finales de los 60 hasta los 80. Aparentemente, fue imparable durante la primera parte de su carrera y se convirtió en una de las mayores estrellas del cine de la noche a la mañana.

Quizás es mejor recordado por The Shining, pero su carrera posterior también ha demostrado que solo porque ha pasado el tiempo, su talento no lo ha hecho. Roles in Terms of Endearment, As Good As It Gets y The Departed son solo algunas de sus últimas y excepcionales actuaciones. Su influencia en los actores más jóvenes de hoy es insuperable, y se le considera legítimamente entre los mejores de la historia.

Hollywood: Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor murió a los 79 años de edad

Para muchos, Elizabeth Taylor es una de las mejores actrices del mundo. Gracias a su elegante, icónica y poderosa interpretación en la épica Cleopatra de 1963, es uno de los primeros ejemplos de Hollywood de la "celebridad".

Aunque puede ser fácil descartarla como una figura más que como una actriz, gracias a los productores de imágenes que crearon de ella en los años 60, detrás de los tabloides y las actitudes cambiantes de las audiencias. La influencia de Taylor también se compone de algunas actuaciones realmente geniales.

De Cleopatra, Cat on a Hot Tin Roof y Butterfield 8, que le valieron un Oscar, se labró una carrera al ser una intérprete inteligente y competente y una gran atracción de taquilla. Su carrera experimentó un declive a finales de los 60 y principios de los 70, pero gracias a la mejor interpretación de su carrera en ¿Quién teme a Virginia Woolf ?, Taylor era conocida por muchos críticos en ese momento como uno de los actores más fuertes de su generación.

