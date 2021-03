Hollywood alberga a las actrices y actores más cotizados del momento y no es casualidad que hayas visto a muchos de ellos en más de una película casi al mismo tiempo, ¡es normal!. Muchos de ellos son los más famosos de los últimos tiempos y por ello en La Verdad Noticias te decimos quiénes son los más cotizados.

¿Quién más encabeza esa lista? Utilizando datos de casting y búsqueda de Movie Insider e IMDb, analizamos los papeles protagonistas recientes de los actores, los próximos proyectos y las páginas vistas, teniendo en cuenta el reconocimiento del nombre.

Nuestro ranking incluye ganadores del Oscar, estrellas de acción, estrellas / productores de cine independientes y actores de personajes, aunque como era de esperar, hay grandes lagunas en nuestros hallazgos.

El negocio del cine todavía se inclina entre los blancos y los hombres, y también está lista. También hay dos hombres que han sido acusados de comportamiento abusivo hacia las mujeres, lo que no parece haber disminuido su capacidad para encontrar trabajo.

Pero hay razones para esperar avances en los próximos años: Haddish, una de las tres mujeres y tres actores de color que figuraron en nuestro top 10, era relativamente desconocida el verano pasado.

Hollywood: James Franco

James Franco es un actor cotizado de Hollywood

En qué lo has visto últimamente: James Franco actuó junto a su hermano, Dave, en "The Disaster Artist" y ganó un Globo de Oro al mejor actor en una comedia. En mayo de ese año, interpretó a un señor de la guerra en "Future World", que fue atacado salvajemente por los críticos (cero por ciento de críticas positivas) en el sitio global Rotten Tomatoes. Mayor apertura de taquilla: "Spider-Man 3" (2007), 151,1 millones de dólares.

Tuvo un puñado de proyectos independientes preparados para el siguiente año, incluido el drama de acción "Blood Heist". Y prestará su voz como James the Bottlenose Dolphin en el elenco estelar de "Naya Legend of the Golden Dolphin".

Por qué no podemos tener suficiente de él: es difícil llegar a un consenso aquí: Franco ha dominado la interpretación de una serie de bichos raros del cine de autor con bigotes. También vale la pena señalar que también hace un montón de trabajo en televisión (más recientemente protagonizó "The Deuce" de HBO), pero hizo esta lista solo sobre la base de sus logros cinematográficos. Pero también ha sido acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada en entornos laborales. (Franco dice que esas acusaciones no son precisas).

Hollywood: Dwayne ‘La Roca’ Johnson

El actor dejó la lucha libre para triunfar en Hollywood

En lo que lo has visto últimamente: las películas de acción de verano por excelencia "Skyscraper" y "Rampage", ambas en cines ahora. Mayor apertura de taquilla: "Furious 7" (2015), 147,2 millones de dólares.>

Johnson protagonizó el drama de lucha libre "Fighting With My Family" (programado para el 1 de marzo) y "Jungle Cruise" (11 de octubre de 2019) basado en el paseo de Disneyland. Más adelante, está en la preproducción de su spin-off de "Fast & Furious" "Hobbs & Shaw" (el próximo julio), la secuela de "Jumanji" (13 de diciembre de 2019) y otros cuatro proyectos. También asumirá el papel protagónico papel en la película de supervillano de DC "Black Adam", que todavía está en desarrollo y, con suerte, tomará una siesta pronto.

Por qué no podemos tener suficiente de él: Dwayne 'La Roca' Johnson es la estrella de acción perfecta, con una combinación de atletismo ridículo y un ritmo cómico sólido. Su energía es contagiosa: todos queremos ser él al mismo tiempo, ser los mejores amigos de él y verlo en la Oficina Oval con Tom Hanks (quien también hizo esta lista) como compañero de fórmula. "Dada su inquebrantable ética de trabajo y sus incansables esfuerzos de marketing en nombre de sus películas, es un impulsor de la franquicia cuando se une a cualquier elenco y posee la presencia física para solidificar su estatus como una estrella de acción más grande que la vida", dice Dergarabedian.

Hollywood: Octavia Spencer

Octavia es una mujer muy solicitada en Hollywood

En qué la has visto últimamente: Octavia Spencer obtuvo su tercera nominación al Oscar el año pasado por su papel secundario en "La forma del agua". También apareció en los éxitos durmientes de 2017 "Gifted" (con Chris Evans) y "The Shack", basada en la fe. Mayor apertura de taquilla: "Zootopia" (2016), 75,1 millones de dólares.

Interpretó a la maestra del personaje principal en una adaptación de la obra "Luce", que explora la raza y los privilegios en Estados Unidos. También aparecerá en la comedia "Instant Family" como trabajadora social en el viaje de Mark Wahlberg y Rose Byrne a través de la adopción de tres niños.

Por qué no podemos tener suficiente de ella: Spencer es la actriz de reparto preferida de Hollywood, con una victoria y dos nominaciones en la categoría de los Premios de la Academia. Ella ha clavado el papel de todo, desde enfermera hasta vecina, y estamos listos para verla en un papel principal.

Hollywood: Margot Robbie

La actriz ha tenido grandes papeles en su carrera

En qué la has visto últimamente: Margot Robbie asumió el papel principal en la película biográfica de Tonya Harding "Yo, Tonya" e interpretó a la autora A.A. La esposa de Milne, Daphne, en "Adiós Christopher Robin". Mayor apertura de taquilla: "Suicide Squad" (2016), 133,7 millones de dólares.

Puedes ver a Robbie como la reina Isabel I, junto a Saoirse Ronan en "Mary Queen of Scots" (7 de diciembre). También está preparada para traer de vuelta a Harley Quinn en una serie de películas anunciadas de DC Comics.

Por qué no podemos tener suficiente de ella: desde personajes exagerados como Naomi en "El lobo de Wall Street" hasta papeles más tranquilos como Flopsy en "Peter Rabbit", Robbie demuestra que su kit de herramientas de actuación está bien surtido. "Robbie tiene una profundidad, un valor y una ventaja que pocos de sus compañeros pueden igualar (y) tiene un gran ojo para el material interesante", dice Dergarabedian. "Definitivamente uno para ver".

Hollywood: Nicolas Cage

El actor es un galán muy cotizado en Hollywood

En qué lo has visto últimamente: el éxito de Nicolas Cage puede estar más asociado con sus papeles en los años 80, 90 y 2000, pero todavía tiene una agenda cinematográfica completa. Protagonizó el thriller "Looking Glass" en febrero y la película de acción "211" a principios de este verano.

Tuvo un un papel bastante típico de Nicolas Cage, protagoniza "Mandy", una película de terror psicodélico en la que su personaje debe rescatar a una mujer de un culto sádico (14 de septiembre). También prestará su voz al animado "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (14 de diciembre) que presenta múltiples dimensiones paralelas de Spider-Man. Este mes, le da voz a Superman en "Teen Titans GO! To the Movies" (27 de julio), años después de que fue elegido como el famoso Hombre de Acero en la película abandonada de Superman de Tim Burton.

Por qué no podemos tener suficiente de él: puede ser más conocido últimamente como el remate de muchas bromas de Internet, pero también es un actor de carácter sólido que supera los límites y experimenta con sus roles de una manera que la mayoría de los actores no lo hacen.

Hollywood: Tiffany Haddish

La actriz es muy cotizada en Hollywood

En qué la has visto últimamente: Tiffany Haddish, que sigue siendo una prometedora en Hollywood, es más reconocible por su papel de Dina en "Girls Trip" del verano pasado, y ahora está en los cines en "Uncle Drew". También presentó recientemente "Saturday Night Live", donde trabajó notablemente en su monólogo usando el mismo vestido de Alexander McQueen que usó en el estreno de "Girls Trip".

Puedes ver mucho más de Haddish: tiene papeles prominentes en siete proyectos más que se espera lleguen a los cines este año o el próximo. En particular, co protagonizará con Kevin Hart la comedia "Night School" (28 de septiembre) y prestará su voz para "The Lego Movie 2: The Second Part" (8 de febrero).

Por qué no podemos tener suficiente de ella: su energía y carisma están fuera de este mundo. Haddish no se disculpa por sí misma y domina una escena con una entrega natural y una sincronización cómica perfecta. Dergarabedian la llama "un talento poco común y alguien a quien cuidar en los años venideros".

Hollywood: Woody Harrelson

Woody Harrelson es un importante actor

En qué lo has visto últimamente: Harrelson interpretó al criminal moralmente ambiguo Beckett en "Solo: A Star Wars Story" y al jefe de policía Willoughby en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que le valió su tercera nominación al Oscar.

Después de mucho secreto, Harrelson confirmó que tiene un papel en el próximo spin-off de "Spider-Man", "Venom". Aún no hay noticias oficiales sobre su papel, aunque se especula que podría estar interpretando al villano Carnage. Y se acaba de anunciar una secuela de "Zombieland", con las cuatro estrellas principales (Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin) listas para regresar a tiempo para un lanzamiento en octubre de 2019, el décimo aniversario del original.

Por qué no podemos tener suficiente de él: Woody Harrelson a menudo es encasillado en el papel de mentor borracho y sarcástico, un personaje extrañamente específico, pero sin embargo, uno que puede aprovechar mejor que nadie.

Hollywood: Johnny Depp

Johnny Depp sigue muy presente pese a sus problemas legales

En qué lo has visto últimamente: Johnny Depp repitió su famoso personaje del Capitán Jack Sparrow en "Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos" de 2017 y apareció en la nueva versión de "Murder on the Orient Express" repleta de estrellas.

Próximos papeles: interpreta al detective del LAPD Russell Poole en "City of Lies" (7 de septiembre), una película biográfica sobre Tupac Shakur y Notorious B.I.G. investigaciones de asesinato. En medio de mucha controversia, también está programado para interpretar a Gellert Grindelwald en la segunda película "Animales fantásticos" (16 de noviembre).

Johnny Depp es el rey de la transformación completa en una variedad impresionante de personajes fuera de este mundo. Pero las acusaciones en su contra fuera de cámara (la ex esposa Amber Heard lo ha acusado de abuso físico, lo que Depp negó) hacen que sea difícil decir que "no podemos tener suficiente de él".

Hollywood: Chris Pratt

El actor es un galán muy cotizado de Hollywood

En qué lo has visto últimamente: Chris Pratt repitió su papel de Owen Grady en "Jurassic World: Fallen Kingdom" a principios de este verano, así como Peter Quill / Star-Lord en "Avengers: Infinity War". Prestó nuevamente su voz como Emmet Brickowski en "The Lego Movie 2: The Second Part". Y volverá en una tercera película de "Jurassic World" en 2021.

Por qué no podemos tener suficiente de él: Primero conocimos a Pratt como el adorablemente tonto y regordete Andy Dwyer en "Parks and Recreation". Puede que ahora parezca una auténtica estrella de acción, pero el humor permanece. Su transformación de estrella de comedia de la pantalla chica a superhéroe de Marvel "fue tan inesperada como bienvenida", añade Dergarabedian.

Es uno de los actores más cotizados del momento que también es buscado por los fanáticos del mundo que insisten en que Pratt aparezca en las más grandes películas de Hollywood.

Hollywood: Tom Hanks

Tom Hanks lleva décadas en el mundo del cine

En lo que lo ha visto últimamente: como el editor ejecutivo del Washington Post, Ben Bradlee, en la nominada al Oscar a la mejor película "The Post" y como la directora de la compañía tecnológica Bailey junto a Emma Watson en "The Circle". Hanks retomó su papel de Woody en "Toy Story 4" (no estamos llorando, tú estás llorando) e interpretará a Fred Rogers en "Eres mi amigo".

Por qué no podemos tener suficiente de él: desde comedias románticas y biopics hasta acción y animación, Hanks lo hace todo. Incluso consiguió un papel interesante fuera del mundo del cine: es el padre de Estados Unidos. Como señala Dergarabedian, "se convertirá en uno de los actores más grandes y queridos de todos los tiempos. Punto y final".

Pese a su edad, Tom Hanks, es un cotizado actor de Hollywood que sigue impactando con sus grandes interpretaciones en papeles que vuelven reafirmar lo importante que es su carrera y su aparición en las películas.

