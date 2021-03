Si bien estos grandes actores de Hollywood no han desaparecido exactamente, algunos se han retirado y otros simplemente no han encontrado el papel que revive su carrera.

Sin tener en cuenta los últimos 12 meses (cuando se han cerrado los cines de todo el mundo), están esos actores en Hollywood que son habituales en la gran pantalla. Tom Hanks, Scarlet Johannsson.

Luego, hay algunos actores que no se han visto en la pantalla grande durante bastante tiempo o que han estado actuando, pero solo en producciones menos conocidas o más pequeñas. A menudo hay muy buenas razones por las cuales, pero para los fanáticos de estos actores, existe la esperanza de que algún día puedan regresar a los tipos de roles por los que alguna vez fueron conocidos.

A continuación en La Verdad Noticias te presentamos el Top de los 10 actores y actrices que no han conseguido un papel importante.

Hollywood: Cameron Diaz

Cameron Diaz es una actriz esperada por sus fans

Durante décadas, Cameron Diaz fue una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. La famosa que dejó boquiabierto a Jim Carrey cuando hizo su debut en The Mask de 1994, y tuvo una carrera ilustre. Algo pasa con Mary, los ángeles de Charlie y Bad Teacher, fueron solo algunas de las películas exitosas que protagonizó Díaz, pero en los últimos años, ha estado notablemente ausente de la pantalla grande.

El último papel de Díaz en la pantalla fue en la nueva versión de Annie de 2014, pero no se la ha visto en los cines desde entonces. La razón de esto es bien conocida, ya que la actriz ya se ha jubilado.

Ya no feliz de estar en el ojo público, Díaz se retiró del centro de atención para cuidar su propio bienestar. Lamentablemente para los fanáticos, parece poco probable que la vuelvan a ver en la pantalla grande.

Hollywood: Bruce Willis

Bruce Willis ha participado en películas de bajo presupuesto

Gracias a Die Hard y al personaje de John McClane, Bruce Willis fue una de las estrellas de cine de acción más queridas de Hollywood. Los papeles en Pulp Fiction, The Fifth Element y Looper contribuyeron a su patrimonio neto cada vez mayor y, durante un tiempo, rara vez estuvo ausente de la pantalla grande. Lamentablemente, los tiempos han cambiado para el actor.

Desde 2013 en adelante, Bruce Willis ha protagonizado principalmente trapos de acción de bajo presupuesto que no han logrado capitalizar su talentosa habilidad como actor. Ha habido excepciones ocasionales en la pantalla grande, incluidas Glass y Motherless Brooklyn, pero hoy en día, la carrera del actor está muy lejos de la de hace una década. Quizás el rumoreado reinicio de Die Hard hará que el actor vuelva a ser el centro de atención. Lo cierto es que los fanáticos desean el pronto regreso del increíble actor, pues esperan con ansias su aparición en la pantalla grande.

Hollywood: Mo'Nique

La comediante tiene mucho tiempo sin aparecer en público

Mo'Nique comenzó su carrera como comediante, pero cuando el error de la actuación la mordió, comenzó a actuar tanto en la pantalla pequeña como en la grande. Después de una serie de papeles de comedia, su mayor giro actoral llegó en 2009 cuando asumió el papel de Mary en Precious. Ella hizo una actuación sobresaliente como la madre profana y abusiva, y ganó merecidamente un Premio de la Academia por el papel.

En un mundo perfecto, la carrera de Mo'Nique debería haberse disparado después de ganar su Oscar, pero en cambio se estancó. El actor afirmó que fue "excluida" en Hollywood después de su premio debido a la reputación "difícil" que se dice que tiene. Si bien nunca ha dejado de actuar, los grandes papeles cinematográficos que debería haber recibido hasta ahora la han eludido. Ella protagoniza la próxima película de suspenso, The Reading, por lo que los fanáticos seguramente estarán ansiosos por verla en un papel principal.

Hollywood: Ashely Judd

La actriz tiene mucho tiempo desaparecida de las filas de Hollywood

Después de hacer su debut profesional en Star Trek: The Next Generation, Ashely Judd ascendió en las filas de Hollywood con papeles en muchas películas de alto perfil. Desafortunadamente, su carrera tomó una espiral descendente a mediados de la década de 2000. Mientras continuaba actuando, luchó por recibir los papeles de películas de pantalla grande a los que una vez estaba acostumbrada, y lo atribuyó a Harvey Weinstein.

Al hablar con Amy Robach en Good Morning America sobre su experiencia con el magnate de Hollywood caído en desgracia, Judd culpó a sus acciones por la lucha de su carrera. Después de rechazar sus avances sexuales, Weinstein supuestamente hizo todo lo posible para empañar la reputación de Judd y, como resultado, los papeles cinematográficos se agotaron.

La actriz merece un regreso a la pantalla grande, y la próxima vez será vista en el papel principal en una película biográfica sobre la cantante, Anita Bryant, así que espero que su carrera dé un giro.

Hollywood: Rick Moranis

Moranis protagonizó increíbles comedias

Rick Moranis protagonizó algunas de las comedias más divertidas de los 80, como Ghostbusters, Spaceballs y Honey, I Shrunk the Kids. Diminuto en estatura pero grande en talento, continuó actuando durante la primera parte de los 90, pero luego desapareció de la pantalla.

Después de que su esposa muriera de cáncer en 1991, Moranis decidió alejarse del trabajo cinematográfico para estar con sus hijos. Solo estaba destinado a ser un breve descanso de la pantalla, pero se convirtió en un descanso más grande, y luego decidió retirarse para siempre.

Sin embargo, se supone que Rick Moranis regresará en el reinicio de Honey I Shrunk The Kids de Disney, por lo que, con suerte, decidirá más papeles de actuación después de su tan esperado regreso. La pandemia de COVID-19 ha detenido grandes producciones y se cree que esta fue una de ellas, por lo que los fanáticos esperan con ansias el regreso del actor a la pantalla grande.

Hollywood: John Cusack

Su carrera alcanzó la cumbre del éxito pero actualmente está casi "retirado"

Durante muchos años, John Cusack fue una presencia confiable en la pantalla. Podía girar su mano hacia cualquier género y recibió muchos elogios por su trabajo como actor. Say Anything, Being John Malkovich y Grosse Pointe Blank se encuentran entre las mejores películas de Cusack, aunque hay muchos más éxitos en su currículum.

Desafortunadamente, ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos a Cusack en la pantalla grande. Su último papel importante fue en la película biográfica de 2014, Love & Mercy, y desde entonces, se le ha visto en gran parte en películas B de bajo presupuesto. Hay una serie de razones por las que la carrera de Cusack se ha estancado, incluida su renuencia a comprometerse con franquicias de gran presupuesto, pero esperamos que las cosas cambien para este actor tan talentoso. Su próximo papel es en un thriller de comedia en el que co protagoniza con el formidable talento de J.K. Simmons, entonces es muy posible.

Hollywood: Meg Ryan

Meg Ryan tiene mucho tiempo de no aparecer en una película

Meg Ryan era la reina de la comedia romántica. Los papeles en películas como Cuando Harry conoció a Sally, Sleepless in Seattle y French Kiss le otorgaron este estatus, y durante tres décadas estuvo apenas fuera de la pantalla.

Su currículum cinematográfico también incluía papeles en películas alejadas del género de la comedia romántica, por supuesto, por lo que había más en la actriz que la chica chiflada de al lado.

Desafortunadamente, la carrera de Ryan en Hollywood parece haberse estancado. No ha protagonizado una película en la pantalla grande desde hace varios años, aunque es una presencia constante en la pantalla chica. Los dramas de relaciones de la vida real y el agotamiento son solo dos de las razones por las que Ryan no ha estado en los cines, pero tenemos la esperanza de que encuentre un papel de regreso en el futuro.

Hollywood: John Travolta

El actor alcanzó la fama máxima en Vaselina

John Travolta es el rey de las actuaciones cinematográficas de regreso. Después de encontrar fama temprana en Grease y Saturday Night Fever, su carrera ha ido arriba y abajo como un yo-yo, pero ha continuado recuperándose del declive de su carrera.

En los últimos años, la carrera de Travolta no ha sido tan sólida como antes. En gran parte ha sido relegado a películas directamente en DVD, y su película de regreso al estilo Pulp-Fiction, Gotti, no logró tener un impacto en la taquilla. Las decisiones de carrera de Iffy han sido en gran parte culpables de la reciente depresión de actuación de Travolta, pero ha regresado de peor, así que espero que pronto encuentre otro impulso para su carrera.

Fue su gran éxito como actor, según los fans, fue el protagónico de Vaselina, icónica película que sigue siendo vista en todo el mundo y que sigue enamorando a las generaciones más jóvenes.

Hollywood: Taylor Lautner

Taylor Lauther tiene mucho tiempo sin aparecer en la pantalla grande

No todos los actores de las películas de Crepúsculo han triunfado en Hollywood, pero se esperaban grandes cosas de Taylor Lautner. Era conocido principalmente por Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl antes de su aparición en la popular franquicia para adolescentes, pero su perfil aumentó considerablemente después.

Desafortunadamente, Lautner no ha tenido el éxito profesional de sus co protagonistas de Crepúsculo, Robert Pattinson y Kristen Stewart. Esto no es por querer intentarlo, pero películas como Abduction y Tracers no lograron encender su carrera como actor.

Su último papel cinematográfico fue en la algo decepcionante Run The Tide en 2016 y su última actuación como actor fue en la comedia británica Cuckoo. No parece tener ningún otro papel preparado para el futuro, pero se especula que podría regresar como Sharkboy en We Can Be Heroes 2.

Las mujeres siguen enloqueciendo por Taylor Lauther pese a que han pasado varios años desde el éxito de la saga de crepúsculo. ¿Viste las películas?.

Hollywood: Christina Ricci

La actriz tuvo increíbles saltos en su carrera

Durante los años 90, Christina Ricci parecía tener mucha demanda. Después de las primeras actuaciones en Mermaids, The Addams Family y Casper, pasó de papeles infantiles a papeles más adultos con películas como Prozac Nation y Monster.

A pesar de la aclamación temprana, su carrera comenzó a decaer a mediados de la década de 2000. Ricci atribuyó esto a su peso fluctuante, que cree que le impidió el verdadero éxito profesional. Afortunadamente, los fanáticos continúan viéndola en la pantalla chica y esperan que su próximo papel en la pantalla grande en la película de acción Can't Stop the Dawn revitalice su carrera.

Los fans la esperan ansiosos de ver en acción a la actriz que dejó perplejos a sus seguidores con su última actuación. Desde entonces se mantuvo alejada de las cámaras y para sus fans fue como un abandono mismo que esperan termine pronto.

