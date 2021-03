Nuestro mundo está lleno de gente guapa muy guapa, pero algunos de ellos tienen todas las características y factores que se necesitan para formar parte de nuestra lista de investigación de los 10 actores más guapos del mundo en 2020. Ser guapo no es solo tener una buena apariencia. cara, pero también incluye tener una buena postura corporal, personalidad, inteligencia, etc.

¿Qué factores hemos incluido que sean necesarios? Rostro y cuerpo masculino, simétrico, atractivo, a veces Las cicatrices faciales son atractivas, músculos más grandes, sonrisa fascinante, proporción áurea, etc. En el mundo lleno de belleza de mujeres, te mostraremos los 10 actores más guapos de Hollywood y del mundo en La Verdad Noticias.

Hollywood: Brad Pitt

Brad Pitt es de los actores más deseados por las fans

Nicole Potulski , el nombre de su nueva novia del actor y es modelo en un matrimonio supuestamente abierto con un restaurador alemán que es el padre de su hijo pequeño.

William Bradley Pitt, mejor conocido como Brad Pitt es un actor estadounidense, y además es uno de los hombres y productores de cine más guapos. Obtuvo muchos premios y nominaciones, ha recibido dos premios famosos como los Globos de Oro y un Premio de la Academia por su actuación.

Obtuvo fama y reconocimiento por primera vez en su primer elenco como vaquero en la película Thelma & Louise. Después, trabajó en muchas películas, como 12 años de esclavo, Un río corre a través de él, Sr. y Sra. Smith, El club de la lucha, Guerra mundial Z, etc.

Brad Pitt es uno de los actores más atractivos y guapos del mundo. Está en la décima posición en nuestra lista de investigación de los 10 actores más guapos del mundo.

Tiene un cuerpo masculino perfecto, un peinado y una mandíbula perfecta que puede volar la mente de cualquier mujer. Se casó con una hermosa actriz Jennifer Aniston en 2000 y se divorció en 2005. Luego, se casó con la actriz mejor pagada de Hollywood, Angelina Jolie, en 2014. Ella se divorció de él en 2016. Tiene 6 hijos. Tiene un patrimonio neto de $300 millones, según datos de 2020.

Hollywood: Jhonny Depp

El actor atraviesa complicados problemas personales

Jonnhy Depp es de los actores de Hollywood con más fama a nivel mundial. Protagonizó importantes películas que lo llevaron a la cumbre del éxito y que ahora lo hacen ser recordado como uno de los actores más importante en todo el mundo.

Para muchas mujeres, el protagonista de los Piratas del Caribe es un hombre sumamente atractivo, pese a que tiene 57 años de edad. Para muchas fanáticas del actor, es uno de los más importantes de la industria.

Recordemos que el actor está pasando por una etapa muy complicada en su vida al divorciarse y prácticamente perder todo en el juicio con su ahora ex esposa, quien lo acusó de ser violento con ella pese a que según medios locales, en las audiencias se comprobó que él era inocente.

Jhonny Depp perdió gran parte de su patrimonio fruto del trabajo que hizo durante años protagonizando películas como La Fábrica de Chocolate. Los fans siguen fieles y esperan su pronto regreso.

Omar Borkan Al Gala

Se presume que fue expulsado de Irán por ser demasiado guapo

Omar Borkan Al Gala es un actor, fotógrafo iraquí y también uno de los modelos más guapos del mundo y aunque no pertenece a Hollywood merecía estar en este conteo. Se hizo famoso por una historia que se volvió viral en las redes sociales llamada "Demasiado guapo", que fue que en realidad fue expulsado de Arabia Saudita por la razón de que era demasiado guapo.

El nombre original de Omar Borkan es Yunus Ağırağaç. Tiene casi 1.2 millones de seguidores en su página de Instagram. ¿Por qué Omar Borkan Al Gala fue expulsado de Arabia Saudita? Por ser demasiado guapo.

Omar Borkan Al Gala es uno de los modelos más guapos y atractivos del mundo. Tiene una postura corporal perfecta, una mandíbula perfecta impecable y un estilo de barba muy atractivo que puede volar la mente de cualquier mujer. Está en la novena posición en nuestra lista de investigación de los 10 actores más guapos del mundo 2020.

Hollywood: Bradley Cooper

El actor es de los más cotizados de todo Hollywood

Bradley Cooper es un cineasta estadounidense y uno de los actores más guapos del mundo. Ganó dos premios más famosos que son los premios Grammy y un premio BAFTA y también fue nominado para muchos premios como premios de la Academia y un premio Tony. Bradley es también uno de los actores más pagados de Hollywood en el mundo.

Comenzó su carrera en 1999 como actor invitado en la serie de televisión Sex and the City. Posteriormente, obtuvo fama y reconocimiento en el elenco como Will Tippin en la serie de televisión de suspenso y acción de espías Alias. Después de eso, trabajó en muchas películas como Wedding Crashers (2005), The Hangover, Limitless (2011), The Place Beyond the Pines (2012), etc.

Bradley Cooper es uno de los hombres más atractivos y guapos del mundo. Muchas celebridades famosas han comentado sobre él. Tiene una forma de cuerpo perfecta, una mandíbula de barba sexy y unos ojos azules perfectos que pueden volar la mente de cualquier mujer. Estos ojos azules se encuentran raramente en el Universo.

Hollywood: Henry Cavill

El actor enamoró a millones de mujeres en la película de Superman

Henry Cavill es un actor británico. Tiene un patrimonio neto total de $25 millones de dólares. Cavill representa a DC Extended Universe (DCEU) como el personaje más famoso de Superman.

Es muy famoso por todos los superhombres protagonizados por películas como "Iron Man", "Batman V Superman", "La Liga de la Justicia", etc. Ha participado en muchas películas, algunas de ellas son Stardust (2007), Blood Creek (2009) e Immortals (2011), etc. Henry Cavill también ha actuado en la serie de televisión de Netflix "The Witcher".

Debido a su popularidad en la industria, debería estar en la parte superior de esta lista de nuestros 10 actores más guapos del mundo, pero no solo incluimos la popularidad, sino también la belleza interior y la apariencia.

Henry Cavill tiene la forma de cuerpo perfecta, según sus fans, tiene un contacto visual perfecto, tiene músculos perfectos y es masculino. No podemos comparar entre los superhéroes del Universo DC, pero Henry Cavill es una gran elección para un personaje como un superhombre.

Hollywood: Chris Hemsworth

Chris Hemsworth es una de las estrellas de las películas de superheroes

Chris Hemsworth es un actor australiano guapo. Comenzó a obtener fama en Australia al elegir el papel de Kim Hyde en la serie de televisión Home and Away (2004-2007). Luego, después de comenzar su carrera en Hollywood, hizo su papel más grande y famoso de Thor en la película "Thor" (2011) y apareció más recientemente en Avengers: Endgame (2019), que es una película de gran éxito hasta la fecha, lo que convirtió a Chris Hemsworth en uno de los los actores mejor pagados de Hollywood.

Chris Hemsworth es uno de los actores más guapos de la industria. Tiene una forma corporal perfecta, un cuerpo masculino y una mandíbula perfecta, según describieron sus fanáticas.

Según MCU, hay mucha competencia entre Chris Evans (Capitán América), Chris Hemsworth (Thor) y Chris Pratt (Star-Lord). Según nuestra investigación, Chris Hemsworth ocupará la segunda posición después de Chris Evans y esto enloqueció a los fans de las películas.

Hollywood: Robert Pattinson

El actor es la estrella de la saga de Crespúsculo

Robert Douglas Thomas Pattinson, mejor conocido como Robert Pattinson, es un guapo actor en Inglaterra. Comenzó su carrera cinematográfica con un elenco de Cedric Diggery en la película "Harry Potter y el cáliz de fuego" (2005). Después de esto, eligió el papel principal como Edward Cullen en cinco películas de "La saga Crepúsculo" de 2008 a 2012, estas películas fueron un punto de inflexión en su carrera porque estas películas combinaron un total de $ 3.3 mil millones en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los más altos- actores pagados de Hollywood. Después de eso, apareció en numerosas películas como Good Time, Remember me, Tenet, etc.

Robert Pattinson es uno de los hombres vivos más sexys del mundo. Tiene una postura corporal perfecta, una mandíbula y un mentón perfectos y una barba sexy. La mirada de Robert Pattinson como Edward en la saga Crepúsculo hizo que más personas se enamoraran de él, su barbilla, sus ojos góticos y su rostro rubio hacen que todas las mujeres se vuelvan locas por él.

Hollywood: Chris Evans

El actor es la estrella del Capitán América, no sólo por ser el protagonistas

Christopher Robert Evans es un actor estadounidense famoso y guapo. Comenzó su carrera trabajando en la serie de televisión Opposite Sex en 2000. Su mayor punto de inflexión en la vida ocurrió en 2005 cuando ganó atención y fama por su representación de MCU (Marvel Cinematic Universe). Tiene un patrimonio neto total de $70 millones de dólares, según 2020.

En Marvel Films, apareció como Human Torch en Fantastic Four (2005). Como todos amamos a su personaje, el Capitán América, apareció como el papel principal del Capitán América en Capitán América: El primer vengador (2011), Capitán América: El soldado de invierno (2014), Capitán América: y Civil War (2016). Posteriormente, apoyó el papel del Capitán América en estas películas The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

El Capitán América es obviamente el vengador más fuerte y también aquí en el mundo real, el actor también es uno de los hombres guapos. Según nuestra investigación, hubo una gran competencia entre tres Chris, pero Chris Evans ocupa la primera posición entre Chris Pratt y Chris Hemsworth. Es el vengador más fuerte y el hombre más sexy de MCU.

Hollywood: Tom Cruise

Tom Cruise es un actor muy guapo

Thomas Cruise Mapother IV es un apuesto actor y productor estadounidense. Ha recibido varias recompensas, incluyendo tres Golden Globe Rewards, también ha sido nominado a premios famosos como los Premios de la Academia. Comenzó su carrera como un papel principal en la película Risky Business (1983) y muchas otras películas como El color del dinero (1986), Rain Man (1988) y Nacido el cuatro de julio (1989).

Tom Cruise ganó mucha fama y popularidad con su elenco de Ethan Hunt en seis partes de la serie Misión Imposible de 1996 a 2018. Su película recaudó más de $4 mil millones en América del Norte y más de $10,1 mil millones en todo el mundo. Se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood.

Tom Cruise ha demostrado que la edad no importa para lucir guapo. Sí, nadie creería que tiene 58 años. Sus famosos peinados ligeros hacen que cualquiera se enamore de él. Todavía es muy sexy y generosamente atractivo y la mayoría de las mujeres lo encuentran como el candidato perfecto para una cita. Tiene una mirada entrañable y una personalidad alegre y audaz. Según nuestra investigación, es el hombre vivo más impresionante del mundo.

Bollywood: Hrithik Roshan

Hrithik Roshan es un actor indio de Bollywood y también famoso bailarín. Ha ganado numerosos premios y seis premios Filmfare se suman a su contribución a la industria de Bollywood. Basado en sus ingresos y popularidad, apareció recientemente en Celebridades 100 de Forbes India. Comenzó su carrera como asistente de dirección en cuatro de las películas de su padre Rakesh Roshan.

Su primer papel principal fue en Kaho Na PyaarHai (2000), que fue una película de éxito de taquilla. El punto de inflexión de su carrera fue cuando hizo un papel protagónico en la película Koi… Mil Gaya, por la que ganó 2 premios Filmfare. Posteriormente apareció en Krrish (2006) y Krrish 3 (2013). Posteriormente, hizo varias películas como Dhoom 2, Jodhaa Akbar, Super 30 y War. Se casó con la diseñadora de moda de interiores Susanne Khan en 2000 y se divorció en 2014.

Hrithik Roshan tiene una postura corporal perfecta, su apariencia ardiente y cincelada hace que todas las mujeres se enamoren de él, tiene una mandíbula perfecta, tiene un cuerpo físico perfecto, su apariencia romántica, su sonrisa fascinante, buen carácter y sus ojos verde avellana hacen cada persona se enamora de él. También tiene una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Sus cualidades ilimitadas integradas lo convierten en el hombre más guapo de nuestra lista de los 10 actores más guapos del mundo.

