“Hola Sunshine” se prepara para llegar al altar

Marisol De La Fuente o mejor conocida como “Hola Sunshine” ha sido una de las primeras influencers en alcanzar la fama en las redes sociales con más de 200 mil seguidores, conquistando a México con sus ocurrentes ideas

Arisol De La Fuente

Marisol De La Fuente está totalmente convencida para dar el SÍ al amor de su vida

Con tan solo 27 años, Marisol De La Fuente, está preparada para dar el sí al amor de su vida, Bernardo Robaina.

Después de algunos meses de llevar una planeación a detalle, por fin se ha llegado la hora, pues el próximo 24 de noviembre, hará su entrada al altar para darle inicio a una nueva etapa en su vida junto con su futuro esposo, Bernardo. La importante revista “Quien” se ha reunido con la bella y talentosa Marisol con el objeto de compartir la emocionante travesía que la vlogger ha vivido al planear y organizar todos y cada uno de los detalles de su ansiada boda.

¿Qué es lo que más le emociona?

Aunque ya tiene todo en orden y preparado, lo que más le emociona a Marisol es que podrá compartir este acontecimiento con la gente que más quiere.

“Lo que más me emociona del gran día es la fiesta y el hecho de que podré vivirlo junto a todos mis seres queridos, amigos y familiares. Estoy segura de que será uno de los días más inolvidables de mi vida”, dijo a la revista.

¿Cómo es que ha sido apoyada con su wedding planner?

Su “wedding planner” la ha apoyado en todo, aun cuando ella ha estado al pendiente de todos los detalles. Él ha ayudado que pueda mantener el equilibrio entre la organización de su boda y su trabajo como vlogger.

“Sin él, las cosas se hubieran complicado y convertido en un caos”, confesó la vlogger.

¿Qué reto ha sido el más grande al que te has enfrentado en la organización de tu boda?

“Sin duda, lo más difícil ha sido apegarnos al presupuesto que establecimos”, nos confesó.

¿Cómo definirías el tipo de novia que eres?

“No soy clásica, pero tampoco soy moderna. Creo que soy una novia intermedia”, aseguró durante la entrevista.

¿Cómo fue el proceso para encontrar tu vestido de novia?

“Nunca tuve una idea preconcebida en mente, simplemente fui a una boutique. Ahí encontré uno que me gustó, pero como le tenían que hacer varios ajustes decidí buscar otra opción. Fue entonces que me enamoré a primera vista. No es un diseño completamente blanco y lo elegí porque me hace sentir cómoda y se ajustaba a la perfección a mi cuerpo”.

¿Compartirás los detalles de tu gran día en redes sociales?

“No lo haré porque no quiero estresarme ni preocuparme por los comentarios”, explicó. Por otro lado, aseguró que se siente tranquila porque su banco, Santander se toma en serio su boda, y en caso de presentarse cualquier imprevisto, tiene su respaldo. “Saber que las cosas que me importan también son importantes para ellos, me da mucha tranquilidad”.

Pues aunque ha sido muy clara en cuanto a si compartirá su boda o no en redes sociales, esperamos que todo salga como lo ha planeado y que pueda disfrutar de cada momento de ese gran día.