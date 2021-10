Hocus Pocus se vuelve tendencia en vispera de Halloween

¡En el último podcast de Billboard Pop Shop, tenemos un regalo de Halloween para ti! Descubrimos la historia detrás de una de las secuencias musicales más icónicas del cine moderno: “I Put a Spell on You” de Hocus Pocus , interpretada por Bette Midler .

Marc Shaiman, quien produjo y arregló la canción para la película, se une a Pop Shop para discutir cómo se unió la canción y por qué la actuación y la película continúan encantando a los espectadores tantos años después.

"I Put a Spell on You" fue lanzado por primera vez en 1956 por Screamin 'Jay Hawkins, quien también escribió la canción. Desde entonces ha sido cubierto por muchos artistas, incluidos Nina Simone , Creedence Clearwater Revival , Annie Lennox y, por supuesto, por Midler y sus hermanas Sanderson en pantalla en Hocus Pocus , interpretadas por Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy en la película de 1993.

El secreto de Hocus Pocus

“La grabación original ... es un clásico”, le dice Shaiman a Pop Shop (escucha abajo), “pero en realidad solo tiene como tres líneas de letra. Así que nos sentamos al piano y pensamos: 'Bueno, tiene que haber letras que encajen con la historia' ”.

"Mi recuerdo es que simplemente [se nos ocurrieron letras adicionales] allí mismo", dice Shaiman. “Básicamente Bette y yo. Estoy seguro de que todos los demás aportaron ideas ... y funciona. Y es tan bueno en la película. Y fue divertido hacer arreglos al estilo de Bette Midler para que Kathy y SJP cantaran partes como The Harlettes, el grupo de respaldo de Bette Midler ".

¿Por qué la película, que se ha convertido en una de las favoritas de la temporada, y su interpretación de “Te hechizo” ha perdurado todos estos años?

“Bueno, Bette Midler, Bette Midler, Bette Midler”, explica Shaiman simplemente, “Y luego, Bette Midler, en cuanto al número. Y luego sabes, las chicas se están divirtiendo mucho. Quiero decir, Bette hasta el día de hoy dice que fue lo más divertido que tuvo en una película. Quiero decir, recuerdo que fue un poco decepcionante que cuando salió, no le fuera tan bien. Creo que estuvo bien, pero no era diferente de El mago de Oz , no estoy diciendo que Hocus Pocus sea como El mago de Oz , pero fue a través de las proyecciones de televisión que se convirtió en lo que es ahora ".

Shaiman también lamenta la falta de disponibilidad comercial o de transmisión de "I Put a Spell on You" de Midler.

“Lo que es desgarrador es el hecho de que no existe en ningún disco en ninguna parte ... Supongo que debe ser sobre la afiliación [sello] discográfico de Bette. Ella estaba con Atlantic [Records] entonces y apuesto a que no pudieron hacer un trato para pedirla prestada [para el lanzamiento de la banda sonora]. Es una locura. ... Tiene que estar en algún lugar de las bóvedas de Disney ". (No se pudo contactar a Walt Disney Records para hacer comentarios. La interpretación de Midler de "Spell" nunca se ha lanzado comercialmente ni a través de servicios de transmisión, mientras que la banda sonora de la película solo ha tenido un lanzamiento limitado en CD hace muchos años).

Shaiman dice "con suerte tal vez" lanzarán la canción - "bueno, ahora que están haciendo una secuela ..."

Hablando de esa secuela, Hocus Pocus 2 , que llegará a Disney + en 2022: ¿Shaiman está involucrado? "No creo que se me permita decir nada", dice, "pero tal vez el hecho de que te esté diciendo que no puedo decir nada dice algo".

También en su charla con Pop Shop, Shaiman, ganador de premios Grammy, Emmy y Tony, habla de su larga relación de trabajo con Midler que se remonta a fines de la década de 1970. ("Todos mis sueños se hicieron realidad ... He estado trabajando con ella y soy un gran amigo de ella desde entonces").

Fuera de su trabajo con Midler, Shaiman ha sido un compositor, letrista, productor y supervisor musical muy solicitado. para cine, televisión y teatro musical. Recibió su sexta y séptima nominaciones al Premio de la Academia por la película Mary Poppins Returns del 2018 (a la mejor banda sonora original y a la mejor canción original: "The Place Where Lost Things Go").

