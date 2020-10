Hocus Pocus: Bette Midler confirma la secuela ¡Con el elenco original!

Bette Midler ha confirmado que la supuesta secuela del clásico de culto de Halloween de 1993, Hocus Pocus, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo con las tres brujas originales.

La película original, protagonizada por Bette Midler junto a Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las brujas hermanas Sanderson, ha mantenido una base de fanáticos apasionados a lo largo de los años, especialmente durante octubre. Según los informes, se ha estado trabajando en una secuela para Disney Plus.

Hocus Pocus no fue un gran éxito en su estreno teatral original. Aún así, la película solo ha ganado popularidad en los últimos años, en gran parte debido a la continua adoración de los fanáticos que crecieron viendo la película en casa cuando eran niños.

Disney Plus producirá una secuela de Hocus Pocus con las estrellas originales

¡Hocus Pocus está de regreso!

Debido a ese amor continuo de los fans de Hocus Pocus, la oportunidad de un seguimiento siempre ha estado sobre la mesa, y durante algún tiempo han circulado diferentes rumores sobre la recuperación de las hermanas Sanderson.

Bette Midler ha dicho antes que estaría emocionada de volver a su papel, y Sarah Jessica Parker se hizo eco de sentimientos similares a principios de este año. Ahora, en una entrevista reciente con Fox 5, Good Day New York, Midler ha avivado una vez más la emoción por el regreso de las Sanderson.

Al discutir el regreso del elenco original para su próximo evento de caridad virtual "In Search of the Sanderson Sisters", que se emitirá el 30 de octubre, Bette Midler discutió brevemente la secuela.

“Quieren hacer una película. Nos preguntaron si estábamos interesadas y, por supuesto, todos dijimos que sí. Quiero decir, soy una jugadora. Estoy totalmente en el juego".

Escuchar la confirmación de que las tres estrellas de Hocus Pocus están a bordo y entusiasmadas con la secuela de Disney Plus debería ser un gran alivio para los fanáticos y una razón más para emocionarse por más maldiciones extrañas, gatos que hablan y travesuras de Wiccan.

La química en pantalla entre Midler, Parker y Najimy es una gran parte de por qué la gente ha seguido regresando a la película cada Halloween. Es un placer ver su absurdo colectivo y es probable que sea igual de divertido tres décadas después. Afortunadamente, el próximo evento de caridad para el Proyecto de Restauración de Nueva York les dará a los fanáticos un vistazo de cómo se verán las tres estrellas con el disfraz.

Disney Plus ha ofrecido un lugar para que muchos clásicos cargados de nostalgia como Hocus Pocus revivan en la conciencia pública, y parece un espacio perfecto para que algunas de esas propiedades queridas reciban nueva vida.

Si bien algunos proyectos planeados para la plataforma de streaming han fracasado, contenido como Hocus Pocus 2 podría demostrar el potencial de regresar al catálogo anterior menos conocido de Disney.

Con suerte, en La Verdad Noticias pronto tendremos más detalles sobre Hocus Pocus 2.

