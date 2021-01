"Hocus Pocus 2": todo lo que necesitas saber sobre quién regresa y más

"Hocus Pocus" va a hechizarnos una vez más con "Hocus Pocus 2". La tan esperada secuela está en proceso y se espera que el elenco original regrese. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Las hermanas Sanderson vivirán hasta la brujería otro día. Hocus Pocus 2 está sucediendo oficialmente, casi 30 años después del lanzamiento de la película original. Cada año, los fanáticos se reúnen para ver la espeluznante película protagonizada por Bette Midler, 75, Sarah Jessica Parker, 55 y Kathy Najimy, 63.

Sin embargo, Hocus Pocus no fue una sensación de taquilla cuando fue lanzado el 16 de julio de 1993. Solo ganó $38 millones con un presupuesto de $28 millones. En los 28 años desde que salió Hocus Pocus, la película se ha convertido en una sensación de Halloween. La película es más popular que nunca, y ahora habrá otra película de Hocus Pocus para amar.

Cómo ver "Hocus Pocus 2"

La película original se estrenó en los cines, pero Hocus Pocus 2 se lanzará en Disney +. El anuncio se realizó en diciembre de 2020 durante el Día del Inversor de Disney.

Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, dijo a los espectadores:

“Por supuesto, una de las fiestas más populares es Halloween"

"...y una de las películas de Halloween más populares es el clásico de culto Hocus Pocus. Me complace confirmar que estamos trabajando en un regalo para el público de Disney + con una secuela espeluznante".

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. Los fanáticos pueden ver Hocus Pocus durante todo el año en Disney + ahora.

Rodaje

La producción de la segunda película no ha comenzado y no se ha revelado una fecha de inicio tentativa. Hocus Pocus 2 será dirigida por Adam Shankman, informó Variety por primera vez. Ha dirigido películas como A Walk to Remember, The Pacifier y la nueva versión de Hairspray de 2007.

"Gracias de todo corazón querida @disney", escribió Adam en Instagram cuando se anunció la noticia.

“Parece que estaré trabajando en una (SIC) de magia por un tiempo ... Me siento increíblemente honrado y humilde de guiar hacia adelante estos dos legados de la joya de la corona de Disney. Mi única esperanza es honrar a los que vinieron antes que yo y construir algo nuevo y emocionante, mientras trato desesperadamente de no decepcionar a los fanáticos y encantar a los nuevos iniciados". Actualmente también está trabajando en la secuela de Enchanted.

"Hocus Pocus 2": TODO lo que necesitas saber sobre quién regresa y más

Kathy reveló recientemente que ha hablado con Bette y Sarah sobre la secuela y dio una actualización sobre lo que está sucediendo con la filmación. "Sarah [Jessica Parker], Bette [Midler] y yo pasamos un par de semanas hablando por teléfono sobre el guión, y obviamente fue muy divertido", dijo Kathy en The Jess Cagle Show de SiriusXM en enero de 2021.

"Bette Midler, como Jess sabe, fue una gran inspiración para toda mi vida. Como la mitad de mí soy yo por Bette Midler, la mitad de mí soy yo porque mi mamá, Gloria Steinem y Bette Midler. Así que hablamos mucho sobre notas y si lo hicimos ahora, es solo, y todos hemos dicho en un mundo perfecto que sí. Ahora es solo la ubicación, la hora y las fechas y cuánto tiempo y todo eso. Así que es solo, son esas cosas. Entonces, ya sabes, realmente no puedo dar un sí o un no de ninguna manera".

Reparto de "Hocus Pocus 2"

Se espera que Bette, Sarah y Kathy repitan sus papeles como las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary. Los 3 han expresado interés en regresar. El reparto original también incluía a Omri Katz, de 44 años, como Max Dennison, Thora Birch, de 38, como la hermana de Max, Dani, y Vinessa Shaw, de 44, como Allison. Disney no ha anunciado oficialmente quién regresará del elenco original.

Elenco Hocus Pocus 2

“Quieren hacer una película, nos preguntaron si estábamos interesados y, por supuesto, todos dijimos que sí”, dijo Bette a Fox 5 New York en octubre de 2020. “Soy un juego, soy un juego total. " El trío de Sanderson se reunió recientemente en octubre de 2020 para recaudar dinero para la organización benéfica de Bette Midler, New York Restoration Project, lo que hizo que los fanáticos se entusiasmaran aún más con la secuela.

En mayo de 2020, Sarah le reveló al presentador de radio Bruce Bozzi que había "acordado públicamente" regresar.

“Creo que es algo que Bette Midler, Kathy Najimy y yo somos muy hospitalarios con la idea”, dijo.

“Creo que durante mucho tiempo, la gente hablaba de ello como si la gente estuviera avanzando con ello de una manera real, pero no lo sabíamos. Hemos acordado públicamente a las personas adecuadas, sí, sería una idea muy, muy divertida, así que veremos qué nos depara el futuro ".

Thora le dijo a HollywoodLife EXCLUSIVAMENTE en enero de 2020 que estaría dispuesta a regresar como Dani "si me aceptaran". También dijo: "Han estado hablando de este reinicio durante cinco años. Estoy emocionado de ver cómo se ve todo ".

En cuanto a los nuevos miembros del elenco, Disney no ha hecho ningún anuncio. En 2017, Deadline informó que Disney Channel estaba trabajando en una película para televisión de Hocus Pocus con un "nuevo elenco". La película para televisión nunca llegó a buen término.

¿De qué se tratará "Hocus Pocus 2"?

La trama de Hocus Pocus 2 se mantiene muy en secreto. No hay información oficial sobre si será una continuación directa de la primera película o una historia totalmente nueva con las hermanas Sanderson.

La película original comenzó en 1693 como Sanderson

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- Hocus Pocus: ¡Las hermanas Sanderson están de vuelta!

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.