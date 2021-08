Historia de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en una de las parejas más populares y fuertes del mundo del espectáculo, y también en uno de los más sorpresivos, pues su romance de telenovelas fue tan fuerte que saltó a la vida real.

En más de una ocasión hemos visto a los personajes de Angelique y Sebastián ser pareja en producciones de Televisa, pero su química fue tanta que iniciaron una relación fuera de la pantalla y se ha mantenido por más de siete años.

A continuación te hablaremos un poco más sobre la vida amorosa de los artistas, y también datos sobre la pareja de Angelique Boyer, los cuales seguramente te sorprenderán casi tanto como a nosotros en La Verdad Noticias.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Siete años los han convertido en una de las parejas más fuertes de la TV

La pareja lleva siete años en una relación, se conocieron en la producción de Televisa ‘Teresa’ en el año 2010, y volvieron a trabajar juntos en 2013 en ‘Lo que la vida me robó’, donde hasta ese entonces eran buenos amigos solamente, ya que ambos tenían parejas, pues ella estaba con ‘el güero’ Castro y él estaba casado con Cecilia Galliano.

Fue hasta 2014 cuando ambos oficializaron su relación, que muchos afirman que comenzó a desarrollarse desde su participación en Teresa, donde eran pareja y tuvieron muchísima química, aunque ninguno de los dos confirmó esta teoría.

¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli están casados?

Por el momento la pareja no tiene planes de boda

A pesar de llevar tanto tiempo juntos, la pareja no ha considerado casarse, pues ninguno considera que deban ponerle etiquetas a su relación, y aparentemente no está en sus planes a corto plazo, sin embargo eso no significa que no quieran formar una familia.

Recientemente Angelique Boyer habló de sus planes de ser madre junto a Sebastián Rulli, cuyas respuestas sorprendieron a sus fans, pues parece ser que ya podrían estar listos para dar el siguiente paso en su relación tras siete años de romance.

Videos de Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Los videos de la pareja son algunos de los más populares de las redes, pues aparentemente el tiempo no afecta su amor, ya que constantemente comparten fotografías y videos para mostrar cuánto se aman al mundo y a sus fans, y en más de una ocasión estos materiales se han viralizado.

Asimismo, como te informamos anteriormente, los videos de Angelique Boyer y Sebastián Rulli que más destacan son los de sus apariciones en telenovelas, especialmente en Teresa, ya que muchos afirman que fue la producción que engendró su romance.

