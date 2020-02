Hiromi: ¿Qué fue de su VIUDO tras dos años de su muerte?

Hiromi Hayakawa fue una de las reconocidas participantes reality show de "La Academia" de Tv Azteca y que hace dos años estremeció al mundo del espectáculo, tras anunciarse su fallecimiento por complicaciones con su embarazo.

Hay que recordar que la partida de la artista fue el 27 de septiembre del 2017 y ahora a dos años de la muerte de Hiromi, mucho se ha dicho sobre qué ha sido de su viudo Fernando Santana, quien estuvo con ella en los últimos momentos de su vida y es que para el cantante la muerte de su esposa e hija fue una terrible perdida.

¿Qué ha sido de Fernando Santana?

Es a través de las redes sociales en donde a Fernando Santana se le visto muy activo con sus fans, pero no hay día en que no recuerde a su amada pues comparte fotos de antaño a lado de Hiromi, quien murió debido a una preeclampsia durante el parto de su hija.

A pesar de los años y por el amor que él le tiene, los fans de Hiromi, quien la siguieron desde La Academia, lo siguen apoyando pues le dicen que es un guerrero por salir adelante y es que el cantante ha dicho en varias ocasiones que la joven y su pequeña se han convertido en sus ángeles de la guardia para poder salir adelante.

Mensajes como estos son los que recibe Fernando Santana: "Siguen juntos de corazón por que el verdadero amor es para la eternidad", "Desde el cielo te cuidan", "Que bonita pareja algún día la volverás a ver".

Hay que recordar que Fernando había dicho en una entrevista que pensó en la muerte en su momento, pero no lo hizo pues familiares y amigos lo ayudaron a salir de la tremenda depresión en la que se encontraba: "Yo se lo dije a mi familia y quiero que sepan que si yo me voy y yo decía Dios por favor escúchame, me quiero ir y si me voy yo me voy muy feliz y toda mi familia lo sabía perfecto".

