¡Hipócrita! Karla Panini es DESTROZADA por asistir a una iglesia después de polémica

¡Hipócrita! Karla Panini es DESTROZADA por asistir a una iglesia

Karla Panini y el escandalo con Karla Luna no se termina, por lo que de nueva cuenta surgió la polémica, luego de que la familia de la fallecida famosa haya compartido una serie de video inéditos que han sorprendido a los fans.

Hay que recordar que este problema surgió hace ya varios años cuando Karla Luna reveló que la "comare güera", quien se decía su mejor amiga, se metió en su matrimonio con Américo Garza y fuera en junio de 2016 cuando la misma Karla Panini compartía en sus redes sociales su boda con el ex esposo de la "comare morena".

Resulta que la semana pasada la familia Luna compartió el audio de una conversación entre Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza; la fallecida comediante los encara ante la traición que ambos cometieron.

Ahora en redes sociales se ha viralizado un video de hace unos años, donde se ve a Karla Panini dando su testimonio en la iglesia cristiana a la que se unió tras dejar el dúo cómico "Las Lavanderas", en donde en dicho video la ex "comare güera" dice:

"He sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al señor, he encontrado la gloria en esa humillación, pues los que son humillados serán exaltados...Señor voy a dejar todo a ti, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que pasar, mándame las pruebas más difíciles, haz que todo se vuelva oscuro y gris si es necesario, pero quiero pararme en un escenario para hablar de ti hasta que muera".

Los audios del polémico trío

No hace mucho la familia de Karla Luna compartió el audio de una conversación que ella tuvo el 8 de diciembre de 2014 con Américo Garza y Karla Panini, en donde además de tratar el asunto de un "dinero perdido" de la gira de "Las Lavanderas", la "comare morena" les pidió que le dijeran lo que pasó entre ellos.

La fallecida comediante le dijo a quien se decía su mejor amiga, que si ella le hubiera dicho en su momento todo lo que pasó con su esposo Américo Garza, la hubiera perdonado, sin embargo Karla Panini siguió con sus mentiras.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste, te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas”.