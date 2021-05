Hilary Duff y Mandy Moore presentan a sus recién nacidos ¿Su primera amistad?

Hilary Duff y Mandy Moore esperan que el amor esté en el aire ahora que sus pequeños recién nacidos (una niña y un niño, respectivamente) han tenido su primer encuentro, organizado por sus famosas mamás.

El 1 de mayo, Moore presentó a su hijo de 2 meses, August, a la hija de Duff de 5 semanas, Mae James, y la foto es ridículamente linda y te la compartimos en La Verdad Noticias, a continuación.

La bebé de Duff y el pequeño de Moore se conocen

"El amor está en el aire", escribió la estrella de This Is Us en las historias de Instagram, junto con la foto de los bebés recién nacidos. Aunque, según la expresión de Mae, no estamos seguros de que ella tenga razón sobre eso.

Los bebés de Hilary Duff y Mandy Moore

Hilary Duff y Mandy Moore se convierten en mamás este 2021

Moore reveló que dio a luz a su primer hijo con su esposo, Taylor Goldsmith, el 23 de febrero de 2021. En una imagen publicada en Instagram, compartió que el nombre de su hijo es August Harrison Goldsmith, pero que se llamará Gus.

“Gus está aquí. Nuestro dulce chico, August Harrison Goldsmith. Fue puntual y llegó justo en la fecha prevista, para el deleite de sus padres ", escribió. Estábamos preparados para enamorarnos de todo tipo de formas nuevas, pero va más allá de todo lo que podríamos haber imaginado".

La ex-chica Disney, Duff, incluso comentó sobre la foto de Goldsmith, escribiendo: “¡¡¡¡Felicitaciones a la mamá y al papá de Gus !!!!! ¡Bienvenido al mundo, amigo! " Su esposo Matthew Koma agregó, “¡¡¡¡PAPÁ !!!!”.

Más tarde, Duff habló sobre por qué quería a su hijo mayor en la habitación mientras daba a luz a su bebé en casa. "Me encanta ser abierta y honesta con él sobre lo fuertes que son las mujeres y cómo se ve el parto", dijo en el podcast de Informed Pregnancy, por People.

"[Luca] lo sabe todo sobre la menstruación, y para mí es importante normalizar esa conversación con él para todas las mujeres que van a estar en su vida", explicó Hilary Duff, quien parece estar emocionada por el encuentro con Mandy Moore.

