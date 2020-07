Hilary Duff habla sobre como es el distanciamiento social con sus hijos y esposo

Hilary Duff se ha distanciado socialmente en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Durante este tiempo, la actriz de 32 años ha desarrollado una rutina con su esposo, Matthew Koma, y sus hijos Luca de 8 años, y Banks de 21 meses.

Aunque la ex-protagonista de Lizzie McGuire admite que "algunos días son mejores que otros", también sugiere que la familia de cuatro personas ha encontrado una nueva "normalidad" en medio de la pandemia.

Hilary Duff y Matthew Koma se casaron en diciembre de 2019

"Obviamente quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, pero no voy a luchar. En realidad se ha convertido en la norma: 'aquí está lo que estamos haciendo', ya sabes, 'todavía estamos en esto', y ya no es tanto pánico como" ya no puedo hacerlo. Es decir, estamos en esto por un tiempo y creo que algunos días son mejores que otros. Es difícil quejarse porque tenemos una piscina y un patio trasero ... y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos comida. Pero todos están la vida ha cambiado, por lo que definitivamente sigue siendo un desafío a veces", explicó la ex- estrella de Lizzie McGuire.

Así es la nueva normalidad de Hilary Duff

Uno de estos cambios ha sido abordar la educación en el hogar. "Cuando la escuela estaba terminando, comencé a entrar en pánico y pensé: '¿Cómo voy a mantener a mi hijo entretenido todo el día? ¿Sabes? ¿Y ahora qué?", recuerda Hilary Duff.

Sin embargo, Hilary Duff ha encontrado múltiples formas de mantener ocupados a los niños. "Lo estamos haciendo bien. Hemos creado pistas de obstáculos en el patio trasero con hula hoops y flotadores de piscina, y jugamos mucho a Monopoly y jugamos como locos. Así que estamos bien".

La actriz también dice que ha sido genial tener un poco de tiempo extra en familia: "Ha sido algo hermoso ver a mi hijo jugar con mi hija todos los días y, como, realmente quieres, ¿sabes? Me preocupaba que no tendría nada en común, pero él es tan bueno con ella y ella está obsesionada con él. Por lo tanto, eso ha sido una ventaja. No estoy trabajando y estoy tan cansado como al final del día ... Hay tantos momentos en los que me siento muy agradecido de ver su vínculo y tener un tiempo familiar ininterrumpido".

En cuanto a su esposo, Hilary Duff, quien recientemente ayudó a lanzar una nueva bebida llamada Creative Roots, dice que el músico de 33 años es un "buen socio".

"Estamos muy bien y él es el mejor", dice sobre Koma, con quien se casó en diciembre de 2019.

"Es tan dulce. Entonces, tiene su propio estudio y va a trabajar de lunes a viernes. Ha estado muy ocupado en este momento, obviamente, porque puede hacer todo solo. Pero estoy en casa todo el día. Entonces, se nos ocurrió esta rutina en la que me deja dormir, y hace las primeras tres horas con los niños en la mañana porque él sabe, una vez que me ven, solo me quieren. Literalmente, ninguno de mis amigos dice que tienen lo mismo en su casa. Entonces, estoy realmente agradecido de que esté súper involucrado. Por lo tanto, ha sido genial".