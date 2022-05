Hilary Duff es captada en el concierto de The Killers en CDMX

La actriz estuvo de visita en la Ciudad de México y asistió al concierto de la banda estadounidense The Killers.

La actriz Hilary Duff estuvo presente en el concierto de The Killers en la Ciudad de México en donde no pasó desapercibida entre sus fans, quienes aprovecharon para saludarla y tomarse fotos con ella.

A través de Twitter, la usuaria identificada como neyda.eth (@neeydaflores) compartió una fotografía de la actriz de Lizzie Mcguire quien acudió a la presentación de la banda de rock acompañada de su esposo Matthew Koma.

La protagonista de How I Met Your Father fue captada caminando junto a su esposo por el Foro Sol, con una michelada en mano, por lo que su visita sorprendió a los asistentes y fans de The Killers.

Hilary Duff en el concierto de The Killers

La actriz estuvo de visita en la Ciudad de México

La usuaria de Twitter neyda.eth compartió un par de fotografías en la que aparece junto a la actriz a quien se encontró en el Foro Sol en la Ciudad de México. “Ayer mi hermana y yo nos encontramos a Hilary Duff en el concierto de The Killers; ella fue nuestra infancia entera!”, escribió la internauta en la publicación.

A modo de hilo, la joven escribió un mensaje dedicado a la también cantante nacida en Houston, Texas, Estados Unidos, a quien dijo: “Gracias por dejarnos tomarnos una foto contigo, estábamos muy emocionadas”.

Se desconoce el motivo por el que Duff, una de las estrellas juveniles más populares de los años 2000, se encuentra en México, sin embargo, durante su visita se dio el tiempo para asistir al concierto de The Killers en compañía de su esposo Matthew Koma.

¿Cuántos años tiene Hilary Duff en Lizzie?

Nació en Houston, Texas

Hilary Erhard Duff, mejor como Hilary Duff, nació en Houston, Texas, el 28 de septiembre de 1987 por lo que actualmente tiene 34 años de edad. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la actriz regresó a la actuación con la secuela de How I Met Your Mother, llamada How I Met Your Father, en el cual es protagonista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!