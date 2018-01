Hilary Duff desata rumores de posible embarazo con su video

La cantante estadounidense, Hilary Duff, de 30 años de edad, sorprendió a los fanáticos y desató los rumores de un posible embarazo cuando posó para un video.

Y efectivamente sí aparece embarazada pero falsamente, ya que ese look es para su nuevo papel en el cine.

Y es que toda la revolución fue que ella hizo creer a todos en Instagram sobre un posible embarazo, pues en sus historias publicó un video en el que aparecía luciendo una evidente pancita mientras promocionaba su nueva línea de lentes.

Luciendo un camisón rosa pálido, la estrella de Younger tituló el lindo post:

En el video que desató los rumores, Hilary aparecía con un baby bump propio del último trimestre del embarazo, lo que con contrasta con la esbelta silueta que ha mostrado en sus últimas apariciones públicas.

Por otra parte, se sabe que la cantante y ex chica Disney, por el momento no quiere repetir la maternidad, ya que gracias a la serie Younger, su carrera ha tenido un renacer.

Pues hay que recordar que después de que nació su hijo, cuando solo tenía 25 años provocó que fuera encasillada a nivel profesional.

"Creo que a mí se me juzgó mucho por haber tenido un bebé demasiado pronto, y por casarme también siendo muy joven, y ahora me han encasillado porque únicamente me ven como una 'mamá'. Pero resulta que a las mujeres de esta industria que deciden no tener hijos también las juzgan", se quejaba a su paso por el programa 'The Talk