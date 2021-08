La actriz y cantante, Hilary Duff, reveló que dio positivo al COVID-19 de la variante Delta pocos días después de comenzar la producción de “How I Met Your Father” de Hulu .

La estrella de Lizzie McGuire, de 33 años, compartió una selfie desde su cama en una historia de Instagram el viernes 20 de agosto, escribiendo: "Esa (variante) Delta… es una perr*. Los síntomas: dolor de cabeza fuerte. Sin sabor ni olor. Presión sinusal. Niebla del cerebro". A pesar de los síntomas que ha experimentado, Duff señaló en su publicación que estaba "feliz de ser vaxxed".

Tres días antes, Duff comenzó a trabajar en la próxima serie de Hulu, una secuela de How I Met Your Mother de CBS. Ella subtituló una foto detrás de escena del elenco en ese momento, "¿Quién está listo para nosotros??? Podemos o no puede haber estado sentado en frente de un cierto someone's apartment... #himyf".

Hilary Duff se vacunó contra COVID-19 en abril

Hilary Duff da positivo a COVID-19 de la variante Delta pese a estar vacunada.

En la fotografía, la actriz de “Casper Meets Wendy” posó con las celebridades Francia Raisa, Chris Lowell,Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma en el escenario. La cantante de "Come Clean" reveló previamente en abril que recibió la vacuna contra COVID-19, un mes después de sorprender con inéditas fotos del nacimiento de su tercera hija, Mae.

"Otras personas furiosas por otras cosas hoy... Conseguí la Pfizer", subtituló Duff una selfie desde su auto, haciendo una señal de paz. También publicó una selfie con cubrebocas del momento en que recibió la inyección.

Duff tuvo un susto por el virus en noviembre

La fundadora de Happy Little Camper ya tuvo un susto por el coronavirus en noviembre de 2020 mientras estaba embarazada de su tercera hija Mae y filmando la última temporada de TVLand's Younger. Ella reveló en una historia de su cuenta en Instagram en ese momento que estaba en cuarentena lejos de su familia después de la exposición al COVID-19.

"Expuesta al COVID-19. Cuarentena día 2. FML", escribió Hilary Duff. Días después, bromeó con que su "pequeño misterio" la estaba ayudando a "no sentirse tan sola en el sótano" durante su periodo de cuarentena por la pandemia.

