Hilary Duff comparte una foto que podría confirmar su regreso a la música

La actriz y cantante estadounidense Hilary Duff, recientemente sorprendió a sus más de 13 millones de seguidores de Instagram por publicar una foto en la que parece encontrarse en un estudio de grabación, lo que para muchos fue su forma de anunciar su regreso a la música, área en la que esta famosa lleva algunos años desaparecida. ¿Será que éste 2020 nos sorprenda con algún sencillo?

Recordemos que hace unas semanas sus fans se encontraban celebrando el regreso de la famosa serie televisiva de Disney Channel “Lizzie McGuire”, transmitida entre el 2001 y 2004, y protagonizada por Hilary, quien parece estar llena de sorpresas y muchos proyectos este año entrante.

Y a pesar de que esta actriz ya había mencionado que no planeaba regresar al mundo de la música, todo parece haber sido una pequeña mentira, pues esta imagen en donde también se le puede ver acompañada del músico y productor Matthew Koma, causó un gran impacto entre sus seguidores logrando un lluvia de comentarios positivos y llenos de emoción por su regreso a la música.

HILARY Y SU POSIBLE REGRESO AL MUNDO DE LA MÚSICA

Uno de los últimos trabajos de Hilary en el medio musical fue su álbum “Breathe In. Breathe Out” publicado en el año 2015 y el cual incluía temas como “Chasing The Sun”, “All About You” y “Sparks”, entre otros. Incluso este álbum logró el puesto número 5 del Billboard 200 en Estados Unidos con más de 39,000 copias vendidas.

Todo indica que esta trayectoria musical se encuentra a punto de resucitar, y aunque Hilary aún no ha dado su confirmación oficial; esta imagen que se hizo viral a los pocos minutos causó gran emoción y diversas teorías entre sus seguidores, quienes opinan que se trata de su regreso a la música o que también podría ser solamente una de las composiciones musicales para la regreso de la serie “Lizzie McGuire”.

