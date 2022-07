Hijos de Shakira ya conocen a la nueva pareja de Piqué

La prensa española afirma que los hijos de la pareja ya conocen a la nueva pareja del futbolista

El drama entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué tiene un nuevo episodio después de que se diera a conocer que sus hijos ya conocen a la nueva pareja del jugador.

El informe fue hecho por las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes dijeron que el encuentro entre los hijos de Shakira y la nueva pareja de Piqué se dio durante el fin de semana tras su vuelta de un viaje a Dubai.

A pesar de esto se reveló que Piqué no habría actuado de manera amorosa con su acompañante a la que presentó como una compañera de trabajo.

Shakira va por la custodia de sus hijos

La cantante colombiana entregaría informes sobre el comportamiento de Piqué para quedarse con sus hijos

Esta información se da a conocer luego de que la prensa internacional informará que la intérprete de Te Felicito, busca la custodia de sus hijos y que inclusive ya habría contratado a una firma de abogados importante para pelear por ellos.

Según estos informes Shakira estaría dispuesta a presentar los informes que le fueron entregados por un servicio de detectives privados para demostrar que el español no es apto para criar a sus hijos.

Te puede interesar: Shakira habría intentado volver con Piqué en dos ocasiones; él se negó

Las canciones de Shakira dedicadas a Piqué

Como te contamos en La Verdad Noticias a principios del mes de junio de 2022, ambos famosos, Shakira y Piqué , confirmaron su separación tras filtrarse en la prensa española que Piqué se había mudado a su departamento de soltero después de que Shakira le hubiera descubierto una infidelidad.

Motivo que llevó a ambos a ser el centro de los reflectores por parte de la prensa de espectáculos en el mundo.

El tema fue la comidilla de muchos y aunque fue duro para ambos Shakira fue la que sacó la mejor parte después de que su tema Te Felicito se volviera popular al conocerse el trasfondo de la letra, misma que la ha llevado inclusive a lo más escuchado de Spotify.

Aunque la cantante le escribió dos temas más en las que habla sobre el tema con su ex pareja Gerard Piqué; estas serían Me Gusta y Don’t Wait Up

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!