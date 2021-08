Hijos de Kim y Kourtney Kardashian abren su propio negocio siendo unos niños

Los hijos de Kim y Kourtney Kardashian están siguiendo los pasos de su adinerada familia, ya que North West hija de Kim, junto a Mason, Penelope y Reign Disick hijos de Kourt, decidieron comenzar su propio negocio, y se trata de la venta de limonada y de brazaletes hechos por la niñas.

Y es que los miembros más pequeños de la famosa familia posiblemente ya quieren comenzar a generar su propio dinero, y por ello, decidieron iniciar con este proyecto. Fue el padre de los hijos de Kourtney, Scott Disick, quien compartió un par de imágenes que mostraban el puesto que montaron sus hijos y sobrina para vender su producto.

Los niños instalaron su pequeño negocio en las afuera de la casa de uno de ellos/Foto: Quien

Los niños del clan Kardashian-Jenner estaban vendiendo un vaso de limonada en tres dólares (59.77 pesos mexicanos, aprox.), mientras que sus brazaletes personalizados estaban en un rango de precio entre los 10 a 20 dólares (de 199.22 hasta 398.44 pesos mexicanos, aprox.).

La novia de Scott, Amelia Hamlin también apoyó a los menores/Foto: Quien

Aunque los hermanos de Penelope formaban parte del negocio, al parecer la idea fue de la niña de 9 años y de su prima North de 8 años.

¿Quiénes son los hijos de Kim y Kourtney Kardashian?

Los niños Kardashian-Jenner se han vuelto famosos en redes sociales/Foto: El País

Los hijos de Kim Kardashian son North, Saint, Chicago y Psalm West, sin embargo, la primogénita de la estrella de reality show es la que se han ganado el corazón de los internautas con sus fotos junto a su mamá y los videos que comparte en redes sociales, así como su particular estilo de vestir, que seguramente heredó de su padre, el cantante y diseñador Kanye West.

Mientras que los hijos de Kourtney Kardashian son Mason, Penelope y Reign Disick, que tuvo de su ex relación con el empresario Scott Disick. El hijo mayor de la ex pareja, Mason es quien desea convertirse en un popular tiktoker a sus 11 años.

Por otra parte, como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, ellos no son los únicos miembros menores de la familia, puesto que Khloé Kardashian tiene una hija llamada True Thompson de 3 años.

Además, Rob Kardashian es padre de Dream Kardashian de 4 años y Kylie Jenner, es mamá de Stormi Webster de 3 años, posiblemente la pequeña más famosa del clan en internet.

¿Por qué Kendall Jenner no tiene hijos?

Kendall suele pasar tiempo con sus sobrinos/Foto: Life & Style

La modelo Kendall Jenner es la única de la familia que no tiene hijos, ya que la estrella de 25 años aún no tiene deseos de convertirse en mamá, debido a su apretada agenda de trabajo y que tiene otros planes en su vida por el momento.

Sin embargo, ella ha confesado que disfruta pasar tiempo con sus sobrinos, pero a diferencia de su hermana menor Kylie de 23 años, ella no quiere ser madre joven.

De hecho, durante varias temporadas del desaparecido reality “Keeping Up With The Kardashians”, el público pudo ver cómo Kendall pasaba tiempo con los hijos de Kim y Kourtney Kardashian en diversos episodios. Así que ahora que los niños van creciendo, posiblemente sigan los pasos de sus populares papás, y desde jóvenes se conviertan en adinerados empresarios.

