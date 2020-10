Hijos de Kate Middleton y Príncipe William hablan por primera vez en VIDEO

Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis aparecen en vídeo. Foto:Godtoknow

Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis se unieron al naturalista Sir David Attenborough en un video especial para promover la conservación de la vida silvestre, te contamos acerca de la aparición de los tiernos hijos de Kate y William.

Si bien han aparecido en eventos públicos y en los medios de comunicación antes con sus padres, esta es la primera vez que los hijos del duque y la duquesa de Cambridge han sido filmados hablando.

Hijos de Kate y William aparecen en video. Foto: NBC News

Video de los hijos de Kate y William

En el clip de dos minutos y medio, publicado a través de las cuentas de redes sociales de su familia, cada uno de los niños le hace una pregunta a Attenborough, comenzando con Prince George, de 7 años, quien le pregunta al personaje de televisión qué animal cree que se extinguirá.

Usando el ejemplo del gorila de montaña, Attenborough explicó en términos amigables para los niños que con suficiente apoyo mundial, ningún animal tiene que volver a extinguirse.

A continuación, la princesa Charlotte, de 5 años, dice que le gustan las arañas y le pregunta a Attenborough si a él también le gustan las arañas. Lo hace, aunque dice que entiende que otras personas tienen miedo de sus muchas piernas peludas.

Finalmente, Louis, de 2 años, pregunta simplemente: ¿Qué animal te gusta? La respuesta son los monos, aunque para una mascota doméstica, un cachorro.

El video no fue filmado dentro de un palacio sino en un jardín, con un telón de fondo verde, útil tanto para establecer el tono de un video sobre la naturaleza como, en medio de la pandemia de coronavirus, probablemente el más seguro.

Los tres jóvenes miembros de la realeza se reunieron con Attenborough, una de sus celebridades favoritas, a fines de septiembre, vistiendo atuendos azules a juego para una reunión en los jardines del Palacio de Kensington.

TE PUEDE INTERESAR:Hijos de Kate Middleton y el príncipe William causan sentimiento con tierno vídeo

¡Anti-envejecimiento! El agua de arroz tiene increíbles beneficios para el rostro����https://t.co/gsx0KCmHUg — La Verdad Noticias (@LVerdadNoticias) October 3, 2020

Toda la familia se ha esforzado en crear conciencia sobre el medio ambiente y el mundo natural. En diciembre pasado, el príncipe William anunció el premio Earthshot, destinado a recompensar a los científicos que pueden ofrecer soluciones a los problemas ambientales.

La iniciativa fue anunciada en un video narrado por, Sir David Attenborough. Este mes, el príncipe William estrenará su propia versión del documental sobre la naturaleza con Prince William: A Planet For Us All , que, con un poco de suerte, presentará a la princesa Charlotte charlando con arañas, porque una princesa espeluznante amante de los animales es exactamente lo que este planeta necesita. ahora.