Hijos de Enrique Peña Nieto reaparecen tras escándalo de infidelidad de su papá

En un aparente intento de desviar la atención, los hijos de Enrique Peña Nieto, se dejaron ver juntos como pocas veces y esto desató polémica, pues se da luego que despertó Cynthia Klitbo, sobre la presunta infidelidad del ex presidente de México a la ex primera dama, Angélica Rivera.

Tres de los hermanos Peña Pretelini posaron juntos y sin duda fue un gran momento para ellos, aunque para los mexicanos puede ser interpretado de otra manera y así lo han expresado en los comentarios.

Fue a través del perfil de Nicole Peña Pretelini en donde se publicó la controversial imagen en donde posa con Paulina y Alejandro, en lo que parece ser un viaje familiar, que sin duda estuvo rodeado de muchos lujos.

Compromiso de Paulina Peña Pretelini

El compromiso hizo feliz a toda la familia

En La Verdad Noticias dimos a conocer que el año pasado, paulina, la hija mayor del ex presidente mexicano se comprometió con su novio Fernando Tena, quien le dio un impactante anillo de compromiso e incluso Tania Ruiz, fue la primera en felicitar a la pareja.

Posteriormente se dejó ver la reacción de sus hermanos a través de un video, e incluso se deja ver a detalle que Alejandro estaba muy emocionado por la noticia.

La celebración del compromiso de Paulina Peña y Fernando fue muy viral en redes sociales, ya que se veía el gran amor que hay en la pareja luego de varios años de relación amorosa.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Peña Nieto?

El político mexicano es papá de cuatro hijos

El ex presidente de México es padre de cuatro hijos; tres de ellos son de su ex esposa, quien falleció por causas que aún siguen siendo investigadas. El cuarto de ellos, nació de una relación que tuvo el ex político del PRI.

En este medio dimos a conocer que se está investigando a los 4 hijos de Enrique Peña Nieto y sus cuentas están siendo rastreadas pues hay dinero que es tema de duda para las autoridades.

