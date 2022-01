Hijo único de Regina King se suicidó, así lo confirmaron

Regina King es una famosa actriz y directora de ha dado a conocer este sábado la muerte de su único hijo, Ian Alexander Jr., aunque King no dio detalles respecto a la una causa de su muerte, la prensa ha adelantado que el joven de 26 años se habría suicidado.

Más tarde King, reconocida actriz y directora de cine estadounidense, confirmó la noticia a la revista "People" mediante un comunicado en el cual aseguró encontrarse devastada con esta noticia:

"Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian. Él es una luz tan brillante que se preocupó profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración respetuosa durante este tiempo privado. Gracias", informó la directora de cine Regina King en su mensaje.

Hijo único de Regina King había celebrado su cumpleaños

Regina King y su hijo

Hay que destacar que el pasado miércoles 19 de enero Ian Alexander Jr., hijo único de la actriz, celebró su cumpleaños 26. El joven es producto de la relación que la actriz tuvo junto a su exmarido, el productor discográfico Ian Alexander Sr.

Tan solo el pasado 15 de enero Regina King celebró su cumpleaños número 51; durante la celebración de su cumpleaños 50, Alexander le compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje a su madre, a quien la llamó “superhéroe”.

Se ha resaltado que en Hollywood era muy común ver a madre e hijo asistir juntos a las entregas de premios, además compartían un tatuaje en común, escrito en arameo, con el mensaje "amor incondicional", reportó la revista "People" este sábado.

Su hijo era todo para la actriz

Ian Alexander era todo para la actriz de Hollywood; su mayor fuente de orgullo y felicidad, así lo aseguró en pasadas entrevistas en las que Regina habló sobre lo que significaba ser madre para ella:

"No sabes lo que es el amor incondicional. Puedes decir que sí, pero si no tienes un hijo, no sabes qué es eso. Es lo más gratificante que existe", declaró a "People".

Cabe destacar que el joven de 26 años, hijo único de la actriz Regina King, seguía muy de cerca los pasos de su padre en la música, ya que hace tan solo unos días Ian había promocionado su próximo concierto en Instagram, el cual estaba previsto para desarrollarse a fin de mes.

