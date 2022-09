Hijo de ex Garibaldi quiso quitarse la vida, su madre reveló la historia

Hijo de ex Garibaldi quiso quitarse la vida tras la muerte de su padre

Xavier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, este pasado 7 de septiembre cumplió dos años de su muerte, por lo que recientemente, la expareja del cantante reveló que su hijo habría atentado contra su vida tras la muerte de su padre.

Hay que destacar que Xavier Ortiz padecía depresión y habría acabado con su vida, según información confirmada por su hermana, Olga Ortiz, el también actor tenía 48 años al morir y procreó un hijo junto a Clarisa de León, quien se ha visto afectada por la abrupta muerte de Xavier Ortiz.

En este nuevo aniversario luctuoso, la familia de Xavier Ortiz organizó una misa por su aniversario y los medios cuestionaron a la viuda del cantante sobre su estado tras la muerte del integrante de Garibaldi.

Hijo de Xavier Ortiz quiso suicidarse

Fue en el aniversario que Clarisa de León expresó: “Estoy trabajando en mi propia pérdida, yo sé que era un artista y una figura pública, pero para mí fue la persona más importante de mi vida, entonces no es como tan fácil”.

La muerte del cantante ha sido complicada para su familia, quienes siguen trabajando para poder aceptar su pérdida; pero este duelo habría afectado más al hijo de Xavier Ortiz, quien según palabras de su madre, atentado contra su vida.

“Xavi tuvo una situación donde puso su vida en peligro en la escuela, y afortunadamente, ni un raspón tuvo”.

Eso fue lo que explicó la viuda de Xavier Ortiz, quien también menciona que tras este peligroso episodio, están trabajando para que no vuelva a suceder una situación similar.

“Fue consciente y por eso ahora está, la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello” contó Clarisa de León.

El menor solo quiere ver a su papá

La viuda de Xavier Ortiz cree que el cantante sigue cuidando a su hijo, a pesar de no estar en este mundo físicamente: “Me da mucho gusto que ni un raspón, el director de la escuela estaba muy asustado y me dijo: ‘no puedo creer que ni siquera se raspó’, y cayó de una manera que no nos explicamos cómo no le pasó nada”.

Cuando Clarisa cuestionó a su hijo por qué había tratado de atentar contra su vida, él le contestó: “Es que yo quiero ver a mi papá”. Asegura que su hijo está bajo atención médica y realiza actividades como ejercicio.

Cabe destacar que reveló que la familia de Xavier Ortiz ha estado al pendiente de su hijo y que pronto uno de sus tíos acudirá a Guadalajara para reunirse con él.

