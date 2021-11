Hijo de Yahir recibe amenazas de muerte por deudas de drogas

Después de los escándalos que envuelven al hijo de Yahir, ahora se suma un posible atentado contra su vida, pues a través de un audio filtrado se escucha al joven con muchos problemas de dinero.

Su adicción a las drogas lo ha llevado a deber dinero a mucha gente, motivo por el cual, Tristán se encuentra haciendo todo tipo de negocios para intentar saldar su deuda.

Las adicciones de Tristán, su ingreso al mundo de la pornografía en Onlyfans y el nulo apoyo de su padre, lo han llevado a cometer muchos actos que ahora peligran su vida.

Hijo de Yahir es amenazada por deudas

En el programa “Chisme No Like” fue difundido un audio donde, supuestamente, Tristán estaría negociando una deuda por drogas, pues es bien sabido que está inmerso en un escándalo por adicción.

“No, no, no tengo varo, o sea, lo de ayer pues, yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, debo dinero y pues ando moviéndome en eso. Últimamente me he sentido apagado, me he sentido fuera de mí mismo y lo único que me queda es no dejar de atorarle, güey, porque si no me matan, a la bestia, por deudas y no me late”, se escucha a Tristán.

Asimismo el joven relataba en el audio que accedió a una nueva entrevista donde revelará más detalles de su vida, incluso contará como se fracturó su relación con Yahir, su padre y cómo éste no acepta la relación con su novio.

Tristán pide prórroga para saldar deuda por drogas

Drogas y demás escándalos de Tristán

A ráiz de la filtración del audio, La Verdad Noticias pudo constatar que la entrevista antes mencionada fue para la revista Tv Notas, pues en dicha publicación fueron los primeros en revelar la bisexualidad del joven y su introducción al mundo del Only fans.

Además, Tristán relató que la revista le debe un dinero, mismo que es con el que pagaría la deuda que atenta contra su vida, pidiendo una prórroga para la misma en lo que se publica la entrevista.

“Ahorita voy a ver a un vato para que... voy a tratar de hacer un arreglo para que me dé más tiempo porque me iban a pagar lo de la nota, pero no salió, hasta el otro martes va a salir”, dijo.

El hijo de Yahir, ha confirmado incluso que no mantiene comunicación con su padre e incluso éste manifestó su inconformidad con su relación.

