Hijo de Yahir recae en DROGAS estando en centro de rehabilitación

El joven de 22 años, Tristán se encuentra pasando por un duelo de adicciones en el que lamentablemente ha recaído. Una situación que sin duda ha generado tristeza en la familia del cantante Yahir.

Yahir, el ex concursante de la Academia se encuentra pasando por un duelo bastante difícil en compañía de su familia, luego de dar a conocer que uno de sus hijos, (el mayor) se encuentra en problema de drogas.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer a través de una entrevista para tv notas, una fuente bastante cercana a la familia del cantante; su pequeño se encuentra en rehabilitación desde el mes de abril y el proceso dura 9 meses aproximadamente, esto con la intención de desintoxicar su cuerpo por completo y quedar sano al 100%.

Aquí la entrevista:

-Hace unos días Yahir comentó que sus hijos están bien y con él, pero ya tiene tiempo que no sabemos nada de Tristán, el mayor; ¿cómo está?

“Es un tema difícil, casi nadie sabe, sólo la familia y muy pocos amigos; Tristán está en proceso de rehabilitación, está internado en una clínica de desintoxicación y va apenas a la mitad del tratamiento”.

-¡Cómo crees!, ¿recayó?

“No tanto como antes, pero en enero comenzó a agarrar la fiesta y a andar con malas compañías que no son buenas para nadie, entonces a Tristán le empezó a dar mucho miedo. En abril, un día se armó de valor y le pidió ayuda a sus papás, quienes platicaron seriamente con él, le preguntaron qué sentía y quedaron en que lo mejor era internarlo, pero con su consentimiento”.

-¿Dónde está internado?

“En una clínica que se llama Narconon, que está en Navojoa, Sonora, y como Yahir y la familia viven en Hermosillo, pues lo internaron allá. Además, Tristán desde hace poco más de un año se fue a vivir a Sonora, porque Yahir pasa el mayor tiempo allá, en su casa y con su familia, y después de que estuvo mal aquí, en la CDMX (2016-2017), él decidió estar más cerca de la familia que tiene en Hermosillo”.

-Su mamá, Jacky, también vive allá, ¿no?

“Ella pasa temporadas en Tijuana, de donde es, y otras en San Diego, porque tiene negocios allá, pero siempre ha estado al pendiente de él. De hecho, cuando Tristán tomó la decisión de irse a Sonora, su mamá era la más feliz porque ella no estaba tan de acuerdo en que se quedara mucho tiempo solo en la CDMX, y era bueno tenerlo cerca, porque así podría estar más al pendiente”.

-¿A qué casa llegó?

“A la de Yahir, y a veces se iba con su abuelo por dos o tres noches, más cuando estaban su papá y su hermanito menor, porque aunque ya lo hablaron, Tristán sí siente celos de su hermanito, porque Yahir se tomó más en serio su papel de padre con él y siempre está al pendiente, cosa que con Tristán no hizo del todo, ya que fue cuando tuvo el boom de La Academia, tenía que trabajar todo el tiempo”.

-Entonces, ¿aún hay rivalidad entre los hijos?

“Pues claro, porque Yahir ahorita está siempre con el nene, se lo lleva a todos lados. También influye mucho que la mamá del bebé, Cristina, siempre está pegada a él con el niño. De hecho, ahorita que estuvo en La voz, Yahir vino varias veces con ella y con el pequeño, cosa que casi nunca hizo con Tristán”.

-¿Cuándo internaron a Tristán?

“En abril; entró con un programa especial de nueve meses y ahorita va a la mitad”.

-¿Cómo se sienten él y sus padres?

“Quien más sufrió fue Jacky, la mamá de Tristán, porque los primeros tres meses estuvo aislado, no podía tener contacto con su familia, aunque cada semana ella iba o a veces Yahir para platicar con los terapeutas y que les dijeran cómo iba. Después de esos tres meses de desintoxicación, ya empezaron las visitas, que es justo en la etapa que está, y sus padres o familiares que se encuentran en la lista lo pueden ir a visitar cada ocho días”.

-¿Yahir cada cuándo lo ve?

“Ahorita que está en teatro no puede visitarlo los domingos, que son los días de visita, pero le están dando chance de verlo entre semana, cuando Yahir puede hacerlo”.

-Dices que está en la segunda etapa, ¿cuál es la tercera?

“En los últimos tres meses él podrá salir del centro con un horario y todas las noches deberá llegar a dormir; si rompe eso, es como retroceder y lo volverían a tener encerrado”.

-¿Cómo lo ven?, ¿qué te platican de él?

“Que está tranquilo, pero que al cerrar el primer ciclo se estaba desesperando porque no podía ver a nadie y, obvio, no tiene un celular o manera de comunicarse. De hecho, antes de todo esto él cerró todas sus cuentas de redes sociales porque no quería que lo buscaran más los medios, ni que lo siguieran tachando de alcohólico y drogadicto”.

-Tú que conviviste mucho tiempo con él y con su familia, dinos, ¿realmente qué consumía?

“Él le entró mucho al alcohol y a la mariguana, pero fuera de eso, no se metía nada”.

-Yahir dijo que estaba con él, pero vemos que no es cierto, ¿qué pasó?

“Él no quiere que se sepa, pues le duele mucho esta situación, y más que lo tachan de mal padre o de que no es un ejemplo para él. Como él dice, a lo mejor se le salió de las manos, pero le está echando ganas para que Tristán esté bien; él quiere que se dedique a la producción de música y trabajar con él, porque así el propio Tristán lo ha dicho, pero también quiere que esté tranquilo y sano”.

-Yahir no ha sido reventado, ¿o sí?

“Sí le gustaba la fiesta, agarrábamos buen ambiente, pero nunca se metió nada. No te creas, se siente un tanto culpable porque Tristán le entró al vicio cuando vivía con él, entonces ese remordimiento le pesa”.

-Lo importante es que lo están atendiendo...

“Así es; de hecho, en el tratamiento también los padres tienen un rol importante y deben ir a tomar terapia para poder ayudar a su hijo, y lo están haciendo: Yahir cuando puede, pero su mamá no falla en cada consulta”.

-Después de esto, ¿qué seguirá para Tristán?

“Él decidió quedarse a vivir aquí, en Sonora, entonces estará cuidado por todos; y a salir adelante, que a eso venimos”, concluyó.

Cabe destacar que la información era meramente conocida entre las personas más cercanas a la familia, ya que era un tema sumamente delicado; pero ahora luego de la confesión de una fuente allegada a ellos, se ha reelado el secreto que tanto ha permanecido oculto.

