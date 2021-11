Hijo de Yahir confiesa su bisexualidad e interés por el mundo porno

Tristan, el hijo mayor de Yahir, ha dejado a muchos totalmente impactados pues recientemente confesó revista TvNotas que es bisexual y quiere ser estrella porno, ya que grabó su primer video con su actual pareja y desea que su padre lo acepte y lo ame como es.

“Sí, es un buen tipo, me trata bien, me apoya en todo lo que deseo hacer. Hice un video porno con una pareja que tengo y estoy viendo la opción de ser estrella porno… me voy a dedicar a eso y a soltar las cosas que me vienen amarrando desde niño”.

“Dejar de ser el hijo de un famoso y hacer lo que quiero: al espectáculo y al rock and roll”.

Eso fue lo que reveló en una reciente entrevista que salió publicada en la edición de este martes de la famosa revista de espectáculos, donde Tristán, hijo de Yahir le había revelado al medio que no le había dicho a su padre que era bisexual y se enteraría cuando se publicara la noticia, pero desea que lo acepte como es y lo apoye en su decisión de ser estrella porno.

Tristán y la relación con Yahir

Hay que mencionar que en cuanto a la relación con su padre, Tristan, hijo de Yahir aseguró que no mantiene contacto con él desde agosto pasado, a pesar de que Yahir publicó una foto en su cuenta de Instagram con sus dos hijos, disfrutando en las playas de San Carlos, Sonora.

“No nos hablamos desde julio o agosto pasado, él pensó que ya nunca me iba a drogar y no fue así; pero ésas son las expectativas de mis papás y de la pu... sociedad, no mías”.

El hijo del cantante aseguró que sólo su mamá sabe sobre sus preferencias sexuales y está seguro que su papá se molestará por no haberle tenido la confianza de habérselo dicho, ya que según lo que platicó, descubrió que era bisexual cuando tenía 19 años.

“Sí, a los 19 empecé a ver que varios hombres me llamaban la atención y tuve mi primer relación sexual, me agradó y dije: ‘También se siente bien padre’. Soy bisexual y me amo como soy”.

Hijo de Yahir no tiene buena relación con su padre

Entre otros detalles, Tristán habló sin tapujos sobre su adicción a las drogas, la cual la inició desde que era un adolescente y reconoció que esa situación es lo que lo ha mantenido alejado de su papá.

“Mi primer contacto con las drogas fue a los 13 años, en 2011”.

Eso es lo que detalla al famoso hijo del reconocido cantante Yahir, quien también agregó: “Mi mamá siempre fumó cigarro, de grande fumábamos juntos. En primero de secundaria, un amigo me invitó a fumar mota, ahí empezó todo, me gustó y nunca la dejé, incluso después caí en otras drogas”.

El joven también mencionó que cuando el famoso cantante Yahir se enteró de su gusto por las sustancias ilícitas, Tristan recordó que Yahir se puso muy mal y se enfureció, pero después se puso muy triste y se soltó llorando, ya que no quería que se metiera en el mundo de las drogas.

Cabe destacar que el hijo de Yahir, tras su lucha con las drogas y haber sido ingresado varias veces a centros de rehabilitación y vivir en la calle, asegura que hoy está en recuperación y sólo desea la aceptación y el amor de su papá.

