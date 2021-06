A dos meses de que se cumpla el primer aniversario luctuoso del ex cantante de Carisa de León, el hijo de Xavier Ortiz, de apenas 9 años de edad, ha caído en una profunda depresión tras el fallecimiento de su padre y en varias ocasiones ha manifestado su deseo de morir por extrañarlo tanto.

De acuerdo con la familia, el menor lleva tratamiento psiquiátrico y lo están medicando, pero hace algunas semanas su madre halló una carta que la puso en alerta sobre los deseos de su hijo.

Durante algunas entrevistas en el programa ‘Ventaneando’ y ‘De primera mano’, la ex pareja del cantante explica cómo fue que se percató de la delicada situación que atraviesa el pequeño.

Lo que más preocupa, es que pueden ser parecidas señales que el fallecido cantante dio antes de caer en depresión y suicidarse.

“La psiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, es muy bonito que lo recuerde pero no al grado de que no quiera vivir”.