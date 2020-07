Hijo de Silvia Pinal niega que por su culpa la diva tenga problemas en Televisa

La Dinastía Pinal sigue enfrentando la polémica, y ahora fue el hijo de SIlvia Pinal, Luis Enrique Guzmán quien está envuelto en ella, pues hace unas semanas hizo unas tremendas declaraciones para el programa Ventaneando, en donde explicó que Televisa llevaba dos meses sin pagarle su exclusividad a la Última Diva del Cine Mexicano.

En ese sentido, ha habido muchos rumores que rondan entre lo que ha pasado tras dichas declaraciones, el principal fue que, de acuerdo con la revista TV Notas, las palabras del hijo de la actriz había hecho que la empresa tomara represalias contra la famosa.

Sin embargo, ahora el también hijo del rockero Enrique Guzmán decidió defenderse, y negó que fuera culpa suya que su mamá tenga problemas con la empresa con la que trabajó toda su vida.

¿Qué declaró el hijo de Silvia Pinal?

Fue también en una entrevista para el programa Ventaneando, en donde el también hermano de Alejandra Guzmán dijo que lo que revela dicha revista son mentiras, y que cree que la supuesta fuente del semanario pudieran ser declaraciones de su ex chofer, a quien despidieron porque vendía secretos de la familia a las revistas.

“Es una bajeza que después de que hayas vivido de esta familia durante tantos años te atrevas a difamarla de esa manera, difamarme a mí, a mi mujer y hasta hablar pestes de mi mamá “

Por ahora no se sabe más sobre el tema de la exclusividad de Silvia Pinal, pues lo último revelado por la supuesta fuente, la cual no se asegura del todo que pudiera ser el chofer, dijo que las palabras de Luis Enrique Guzmán habían hecho que Televisa se enfade con ellos, pues ya habían llegado a un acuerdo para que la famosa pudiera seguir cobrando su exclusividad como actriz, pero ya no como productora.

Ahora dichas negociaciones penden de un hilo, y por lo pronto la famosa ha dejado de recibir el medio millón de pesos que percibía de manera mensual, ¿Será que mantenga su exclusividad con Televisa? o quizá ¿Busque llevar sus producciones a otra empresa?