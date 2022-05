¿Hijo de Silvia Pinal, enojado por cancelación de obra de teatro?

Los miembros de la Dinastía Pinal han decidido no seguir exponiendo a su madre.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que ‘Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!’, la puesta en escena producida por Iván Cochegrus que marcaba el regreso de Silvia Pinal al teatro, se cancelaba de manera definitiva tras una breve temporada y problemas de salud de por medio por “una severa campaña de rumores y desprestigios”.

Tras darse a conocer la noticia y en medio de una ola de críticas por quienes aseguran que la actriz ya no está en la mejor disposición para seguir trabajando a sus 90 años de edad, su hijo Luis Enrique Guzmán reveló en entrevista exclusiva para Venga La Alegría que él y su familia están contentos con haber cumplido su sueño de regresar al escenario.

Tras un par de funciones y en medio de una ola de críticas, Iván Cochegrus decidió cancelar la obra 'Caperucita Roja, ¡qué onda con tu abuelita!'.

“Ella hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario, lo vimos en sus ojos y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, público, aplausos y gran ovación”, declaró el también hijo de Enrique Guzmán, quien previamente había señalado que su madre seguía trabajando para combatir la depresión.

Luis Enrique Guzmán velará por su salud

Al ser cuestionado sobre los próximos proyectos ante la cancelación de la obra ‘Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!’, él aseguró que su madre ya no tendrá más apariciones frente al público para evitar “incomodar”. No obstante, no descarta que ella se reúna con sus amigos para impartir talleres de actuación desde su casa, esto con el fin de ya no exponerla.

“Ya mi mamá ya no regresa, ni a la obra ni nada… Por el momento no, yo creo que su salud está primero y eso es lo que nos estaba preocupando. Tomamos la decisión de ya no comprometer a nadie a que se sientan incómodos de estar en una función ya difícil para ella o que ella no se esté desenvolviendo como le gustaría”, finalizó Luis Enrique Guzmán.

¿Qué pasó con Silvia Pinal?

Las críticas hacia la veterana actriz dieron inicio tras la publicación de polémicas fotografías en la revista TVNotas.

Silvia Pinal se vio inmersa en la polémica tras anunciarse que protagonizaría una obra de teatro a sus 90 años de edad, esto debido a que cibernautas aseguraban que había videos donde se demostraba que la veterana actriz ya no está en condiciones de seguir trabajando y por lo cual pedían que la dejen descansar.

