Hijo de Sherlyn estuvo en peligro por culpa del COVID-19

La actriz Sherlyn González revivió los momentos de angustia que vivió al lado de su hijo André en una reciente entrevista que ofreció al lado de las conductoras de Netas Divinas para el programa de Isabel Lascuraín que se transmite vía YouTube. Ahí reveló que su primogénito estuvo en riesgo de ser contagiado de coronavirus COVID-19.

De acuerdo a las declaraciones de la también influencer, mismas que puedes escuchar a partir del minuto 4:47 del siguiente video que La Verdad Noticias trae para ti, su hijo de apenas un año y un mes de edad estuvo en contacto con una persona contagiada, la cual acudió a una reunión de su amigo Alejandro Aguirre a la que ella había asistido.

“Y llegó este señor con unos chupes encima, que todos lo conoces… Entonces llegó y me dijo: ‘déjame cargar a tu hijo’”, declaró la actriz, quien también mencionó que uno de los asistentes le pidió que le quitará al bebé de sus brazos, lo cual causó temor en ella.

Al día siguiente, el anfitrión de la fiesta se comunicó con la actriz de la telenovela 'Clase 406' para informarle que la persona que cargó a su hijo estaba contagiado de coronavirus, detalle que le hizo enojar, además de que ella sentía que “se quería morir”. Tras la noticia, ella le exigió que le pasara el contacto de aquel hombre para reclamarle su imprudencia.

“Le marqué para decirle que era un irresponsable, que cómo se le había ocurrido, que si tenía dudas, ¿por qué no se quedó en su casa?”, declaró la actriz visiblemente enojada para luego añadir: “Hay mucha gente así, que siendo asintomáticos salen de su casa, pero no seas así, si tienes dudas no expongas a nadie”.

¿Quién es el papá del hijo de Sherlyn?

Aunque fue concebido mediante fertilización in vitro, la paternidad del pequeño André sigue siendo un misterio.

En 2020 se dio a conocer que la actriz mexicana cumplía su sueño de convertirse en madre por primera vez, pero al mismo tiempo despertó la polémica al revelar que se había sometido al método de fertilización in vitro para poder lograrlo, además de que se desconocía la identidad de su padre. Sin embargo, eso es algo que a ella no le importó.

Diversos rumores aseguran que el padre del hijo de Sherlyn es el empresario turístico Roberto de la Peña, mientras que otros dicen que podría ser su ex novio José Luis Roma, integrante del dúo pop Río Roma. Hasta el momento, ninguna de las dos afirmaciones han podido ser confirmadas, pero ella ha asegurado ante la prensa que Dios es el único padre de André.

Fotografías: Redes Sociales