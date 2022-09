Hijo de Sebastián Rulli quiere ser gamer y no actor, así reacciona el galán

El actor está orgulloso de lo mucho que ha crecido su hijo.

Sebastián Rulli se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por presumir su galanura en nuevas fotos para Instagram o por algún proyecto dentro de Televisa, sino por la reacción que tuvo al enterarse que su hijo Santiago no seguirá sus pasos dentro de la actuación y buscará convertirse en gamer profesional.

Recordemos que fue en un reciente encuentro con la prensa que el también hijo de Cecilia Galliano confesó que desea ganar dinero jugando videojuegos. Ahora, el actor declaró en el programa Despierta América que no es muy fan de los juegos de video pero que apoyará a su primogénito en lo que decida dedicarse.

El hijo del actor cuenta con más de 30 mil seguidores en Instagram.

“Yo ahí sí no entiendo nada, soy anti jueguitos, no me llevo mucho con eso pero me encanta que por lo menos tenga iniciativa, que esté seguro de lo que quiere y que le eche ganas… Lo que sea a lo que se dedique, que le eche ganas”, dijo Sebastián Rulli, quien acaba de regresar a la señal de Las Estrellas con la repetición de ‘Lo Que La Vida Me Robó’.

Sebastián Rulli roba miradas en Univision

El apuesto actor robó miradas con el look casual que utilizó en el set de Despierta América de Univision.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias el día de ayer, la actual pareja de Angelique Boyer llegó a Despierta América para promocionar el estreno del remake de ‘Los Ricos También Lloran’ por Univisión, telenovela que protagoniza junto a Claudia Martín, quie también se encontraba en el foro de televisión.

Sin embargo, el detalle que enamoró a toda su fanaticada es que él apostó por lucir su galanura a través de un traje en color rosa pastel, el cual supo combinar con una camisa blanca de manga larga y unos tenis deportivos blancos, además de que presumió una barba de candado y le dio un toque juvenil a su atuendo al arremangarse las mangas.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Rulli y con quién?

Santiago Rulli dejó el anonimato y ahora busca conquistar las redes sociales.

Santiago Rulli Galliano es el único hijo de Sebastián Rulli, fruto de su breve y fallido matrimonio con Cecilia Galliano. A sus 12 años y luego de vivir toda su infancia en total discreción, él ha debutado en las redes sociales y presume sus habilidades como gamer durante las transmisiones desde la plataforma Twitch.

