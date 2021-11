Hijo de René Strickler se comprometió con su novio, la fiesta de lujo

El hijo de René Strickler se comprometió con su novio en una lujosa celebración privada, ya que sólo asistieron amigos y familiares muy cercanos.

Es así como el amor brilla en la vida de Yannick Strickler, hijo del galán de telenovelas, René, ya que se comprometió el pasado fin de semana con su novio.

Anteriormente el actor argentino, René Strickler, reveló que Vanessa Guzmán conflictuó todo en "Atrévete a Soñar", ahora su hijo se encuentra en una feliz etapa de su vida.

Hijo de René Strickler se comprometió con su novio

El compromiso fue revelado cuando Yannick publicó las fotografías en sus redes.

Yannick publicó en las historias de su Instagram las fotografías de la fiesta de compromiso donde presume su hermoso anillo de compromiso de oro.

Cabe mencionar, que en los videos no aparece René Strickler, por lo que se cree que no asistió a la fiesta; pese a ello parece que el evento fue todo un éxito porque el baile, la diversión y el amor no faltaron durante aquella noche.

En la noche, también se felicitó a Manuel Alonso, el prometido de Yannick, ya que el mismo día era su cumpleaños.

¿Quién es Yannick Strickler?

Yannick Strickler, no siguió los pasos de su padre el actor René Strickler.

Yannick Strickler tiene 29 años de edad, y es fruto del matrimonio entre René Strickler y Patty Rangel. Pese a que la pareja se separó en 2009, el actor se mantuvo cerca de sus hijo.

Yannick es arquitecto, y ahora está viendo su sueño hecho realidad, pues su novio acaba de entregarle el anillo de compromiso. Sí, el hijo de René Strickler se comprometió con su novio.

