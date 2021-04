El conductor Daniel Bisogno dio a conocer en la cuenta oficial de Ventaneando en Instagram que Rodrigo Dávila, vocalista del grupo Motel e hijo de Pati Chapoy, participará en la nueva versión de Rebelde que Netflix estrenará en algún momento del año entrante.

Por medio de un video, el polémico conductor de Ventaneando declaró que Pati Chapoy no le dejó decir en una reciente emisión que su hijo, el cantante Rodrigo Dávila, será el encargado de realizar toda la música que surja en esta nueva versión de RBD para Netflix.

“Público querido, esto es lo que no me dejo decir la Chapoy. Acá entre nosotros, no ha querido decir porque es muy discreta en ese tipo de cosas”, mencionó el conductor en el video para Instagram, mismo que causó gran furor entre los seguidores del programa Ventaneando.

Daniel Bisogno añadió lo siguiente: “Resulta que Rodrigo Dávila, su hijo e integrante del grupo Motel, va a ser quien lleve a cargo toda la música de la nueva versión de RBD, ¿Cómo la ven? Así que prepárense porque acá sí va a haber calidad musical no como en el pasado”.

Nueva versión de Rebelde llega a Netflix

La nueva versión de Rebelde será estrenada en Netflix durante algún momento del 2022.

La nueva versión de Rebelde ya comenzó sus grabaciones y se espera que sea transmitida en la plataforma de Netflix a finales del 2021 o a principios del año entrante. Hasta el momento se ha confirmado la actuación de Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

El anuncio de un nuevo remake para la telenovela Rebelde causó gran furor entre los fieles fanáticos, quienes están ansiosos por conocer a la nueva generación de Elite Way School. Sin embargo, también se han elevado las expectativas al ser una producción derivada de Netflix, quien suele dar contenido de calidad a sus suscriptores.

