Hijo de Mayrín Villanueva, Sebastián Poza enamora con su nuevo look

El hijo de Mayrín Villanueva y su ex esposo, Jorge Poza, Sebastián, se está convirtiendo en una estrella juvenil no sólo de las telenovelas, sino también de las redes sociales. El joven de 18 años ha dejado enamorados a sus fans con su radical cambio de look, ya que se ha cortado la larga cabellera que tenía desde hace tiempo.

Sebastián Poza compartió el proceso de su nuevo estilo de cabello mediante sus historias de Instagram, donde sorprendió a sus más de 200 mil seguidores al informar que ya no tendría más tiempo su melena ondulada.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza está formando su propio camino en la actuación, siguiendo los pasos de sus famosos padres.

Sebastián Poza concluyó su trabajo en una telenovela

Así estaba antes Sebastián con su cabellera larga, y así luce ahora con el nuevo look más corto/Foto: Instagram

Sebastián Poza no sólo ha ganado popularidad en Instagram, sino que también está demostrando su talento como actor desde su debut en 2016, como parte del elenco del melodrama de Televisa “Despertar contigo”.

Recientemente terminó las grabaciones de “Vencer el pasado”, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil. Por lo que ahora que el hijo de Mayrín Villanueva ya ha terminado su trabajo, pudo modificar su look que tenía por la telenovela.

"Amigos, hoy después de un año y medio más o menos me voy a cortar el pelo, vean la mata que ya traía", expresó el joven en sus redes sociales.

Hijo de Mayrín Villanueva heredó el talento

El joven actor tuvo una destacada participación en "Vencer el pasado"/Foto: Mag El Comercio

En Vencer el pasado, telenovela que aterrizará el próximo martes 12 de octubre en el prime time de Univisión, Sebastián interpreta a Ulises Cruz Medina, el hijo mayor de Carmen (Erika Buenfil) y Heriberto (Roberto Blandón). Un joven de buenos valores que se enfrentará a los prejuicios e ideas de sus padres para defender no solo su sueño, sino también el amor.

El melodrama, que también cuenta con la participación de África Zavala, es una de las apuestas más fuertes de la cadena en materia de ficción para el último trimestre del año, que tuvo un gran éxito en Televisa, donde el hijo de Mayrín Villanueva demostró que definitivamente heredó el talento de sus papás.

