Hijo de Mariana Levy se quedó sin hogar, pero Ana Bárbara le ofreció su casa

Los hijos de la fallecida actriz cuenta con el apoyo total de la cantante/Foto: El Universal

José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, reveló recientemente que se ha distanciado de su padre, el empresario José María Fernández “El Pirru”. Ante esto, el joven de apenas 17 años de edad tuvo que salir de la casa de su papá, y fue la cantante Ana Bárbara quien le ofreció su casa a José Emilio ya que lo considera como un hijo propio.

"Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, no sé ni qué hace, ni nada, así estoy bien, no tengo ningún problema, todo pasa por algo", declaró el joven a un programa de espectáculos sobre la pelea que lo ha alejado de “El Pirru”.

El hijo de Mariana Levy no especificó el motivo por el que se peleó con su papá, pero también detalló que ahora se encuentra viviendo con su abuela Talina Fernández, tal como lo hizo su hermana tiempo atrás cuando pasó por una situación similar con Pirru, como informamos en La Verdad Noticias.

¿Por qué el hijo de Mariana Levy no aceptó vivir con Ana Bárbara?

Ana Bárbara le ofreció su casa a José Eduardo pero él decidió quedarse en México con su abuela/Foto: El Imparcial

Aunque José Emilio siempre ha llamado “mamá” a Ana Bárbara, y agradeció el apoyo que le está dando la cantante, pero prefiere no ir a vivir con ella ya que tendría que mudarse a los Estados Unidos.

"Realmente ella cumplió el papel de mamá desde que yo tenía 11 meses hasta los cinco años, ella estuvo ahí para mí y hasta la fecha lo sigue haciendo, eso es algo de admirar. Sí pensé (en irme a vivir con ellos) de echo Ana Bárbara, mi mamá, me dijo 'oye, vente. Yo te invito' pero no me gusta Estados Unidos", explicó el joven.

Por ahora, el hijo de Mariana Levy asegura que se siente feliz viviendo con su abuela Talina, quien también nunca se ha alejado de sus nietos. Sin embargo, el joven disfruta de visitar a Ana Bárbara junto con sus hermanos durante las festividades.

José Eduardo Fernández podría seguir los pasos de Mariana Levy

El joven planea convertirse en actor/Foto: Telemundo

Durante la entrevista, el joven sorprendió al revelar sus intenciones de seguir los pasos de su mamá en la actuación.

"La actuación puede ser una de mis opciones, era la última opción pero creo que ya es la primera, seguir el legado de mi mamá, de mi abuela, de la mayor parte de mi familia", dijo el hijo de Mariana Levy en entrevista.

