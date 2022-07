Hijo de Marc Anthony enloquece a fanáticas con su físico

Ryan Muñiz Torres, hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres ha causado furor en las redes sociales y en La Verdad Noticias te compartimos las fotos del hijo del cantante, quien muy pronto cumplirá 19 años de edad, pero sin duda alguna se ha convertido en todo un galán.

El joven ha llamado la atención de las fanáticas en sus más recientes publicaciones en Instagram, donde ha dejado ver el drástico cambio que ha tenido a su corta edad, motivo por el cual los mensajes halagadores no se hicieron esperar y hasta le llovieron piropos.

Además su famosa mamá también no pasó desapercibida la oportunidad para comentar algunas publicaciones de su hijo, pues la actriz puertorriqueña está muy orgullosa de él: "Dios mío, no es que se tu madre, ¡es que eres bello!". Expresó la ex de Marc.

Fotos del hijo de Marc Anthony roban suspiros en Instagram

Hijo de Dayanara Torres causó furor en redes sociales

A través de las redes sociales, las fanáticas quedaron sorprendidas por el antes y después del hijo del intérprete y la actriz, incluso comentaron que debería salir en una revista y que parece como todo un modelo por su guapura.

Hijo del cantante impacta con su físico

"Sin palabras". Comentó una usuaria.

El joven es todo un artista, pues los hijos del cantante han seguido los pasos de su famoso papá, ya que tiene talento en la música, pues sabe tocar varios instrumentos. De igual forma Torres siempre apoya las decisiones de sus hijos, pues Ryan se enfocará en sus estudios universitarios.

Ryan Muñiz Torres paraliza las redes

Te puede interesar: Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman su romance con tierna foto

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y con quién?

Hijos del cantante

El cantante de 53 años de edad es padre de seis hijos, Chase Muñiz, Arianna, Cristian, Ryan Adrian, Maximilian David y Emme Maribel. Cabe mencionar que él adoptó a Chase, así que la primogénita del famoso es Arianna, fruto de su romance con Debbie Rosado.

Mientras que Cristian y Ryan son hijos de Dayanara Torres, con quien el cantante Marc Anthony terminó en junio de 2004. Ese mismo año se casó con Jennifer Lopez, poco después de un año le dieron la bienvenida a los mellizos Emme y Maximilian.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!