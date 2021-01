Hijo de Ludwika Paleta debuta como CANTANTE ¿Tiene talento?

Pese a los esfuerzos de Ludwika Paleta de mantener a sus hijos alejados de los reflectores, su hijo Nicolás no ha podido resistir la tentación y se ha adentrado a la industria del entretenimiento.

Nicolás Haza de 21 años de edad ha decidido iniciar una carrera como cantante, y anunció que lanzará su primer sencillo como solista en los próximos días, lo que ha causado mucha expectativa entre los espectadores.

El hijo de Ludwika Paleta lanzará el tema “Tranzë” el próximo 11 de enero del 2021; canción que grabó en la Ciudad de México en Woodlock Studios, mientras que el álbum completo sería lanzado a finales de este mismo año.

¿Quién es Nicolás Haza?

El joven Nicolás es hijo de los actores, Ludwika Paleta y Plutarco Haza. El cantante en potencia recientemente volvió a México después de vivir por varios años en Canadá donde realizó estudios universitarios.

Nicolás, quien pasó 18 meses en Toronto Film School estudiando Producción de Cine, regresó a México poco antes del azote del COVID-19 para la grabación de su álbum.

De acuerdo a la información obtenida por La Verdad Noticias, el joven adoptará el nombre de Nico, y se dedicará a los géneros, Lo-fi hip-hop, además de que se considera un rapero, quien siempre ha estado en contacto con la música.

“Desde hace muchos años toco la guitarra, tenía mi banda de rock, me he movido de géneros, siempre he escrito canciones [...] mis canciones mezcló coros muy melódicos, muy cantados, versos a veces melódicos pero muy frecuentemente rapeados”.

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, incursiona en la música

Sobre sus padres, el joven asegura que lo apoyan totalmente en su decisión de comenzar una carrera como cantante, pero desea abrirse camino por sí mismo.

¿Qué te parece el próximo debut de Nicolás?, ¿Crees que el hijo de Ludwika Paleta tenga talento como cantante? Dinos en los comentarios.

