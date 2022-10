Hijo de Leticia Calderón luce el lujoso departamento que le compró su madre

Hijo de Leticia Calderón presume el departamento que le compró su madre

Luciano es el famoso hijo de la actriz Leticia Calderón que recientemente ha demostrado que vino al mundo a cumplir sus sueños, el primero fue conocer a Marjorie de Sousa y ahora se encuentra estudiando la Universidad y con INE en mano está a nada de vivir solo, situación que desde pequeño se ha planteado.

Hay que destacar que en su momento Leticia Calderón comentó que, como madre, ha preparado a su pequeño para cuando llegue el momento de irse, pues hay que recordar que es una mujer muy precavida y más cuando se trata de sus hijos mucho más.

Es por eso que la talentosa Leticia Calderón ha dejado todo en regla para el momento en que ella ya no pueda estar con ellos, como por ejemplo, compró un departamento para Luciano, quien tiene Síndrome de Down.

Hijo de Leticia Calderón luce su departamento

Y procurando que Luciano tenga un techo para vivir, la protagonista de Esmeralda decidió comprarle un departamento, el cual sacó a crédito y que ya terminó de pagar, y aunque ya había hablado sobre ello, apenas Luciano fue quién mostró imágenes al interior del inmueble.

Por lo que se puede ver, el primogénito de Calderón y la actriz mexicana abrieron este lunes las puertas del que será el nuevo hogar de Luciano al programa Al rojo vivo de Telemundo: "Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma".

Detalles del departamento del hijo de Lety Calderón

Sin embargo, fue Lety quien aseguró que es algo que sí pasará, pero no tan rápido: ""Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado", aseveró la intérprete de 54 años.

"Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo".

TE PUEDE INTERESAR: Leticia Calderón es criticada por felicitarse en el Día del Padre

Detalles del departamento de Luciano

Detalles del departamento de Luciano

Fue en febrero de este año que Lety Calderón le regaló un departamento a su hijo Luciano, si recordamos, desde que nació Luciano, la actriz se ha esforzado para que su hijo logre ser lo más independiente posible y hoy está recogiendo los frutos de su admirable trabajo como mamá.

"Lo único que me daría más miedo sería como la estufa [o] que se vaya a cortar", reconoció Calderón, quien cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram. "De todas maneras ya tomó un curso de primeros auxilios, él ya sabe qué hacer si se quema, ya sabe qué hacer si se corta".

En su momento comentó que como madre, ha preparado a su pequeño para cuando llegue el momento de irse. Es por eso que en el video se logra ver una amplia recámara con una televisión y closet también de buen tamaño. Además cuenta con una cocina integral con acabados de madera y un desayunador, y un comedor con seis sillas en color azul y a un costado la sala en color gris Oxford con una pantalla empotrada a la pared, lo cual deja ver que cuenta con todas las comodidades para tener una vida agradable.

Por último, la actriz Leticia Calderón espera que el ejemplo de su hijo pueda ser alentador para muchos: "Una persona con alguna discapacidad que tenga ese empuje, esas garras, esa motivación, esas ganas de salir adelante, esas ganas de ser alguien en la vida. Y hay gente que tiene todas las posibilidades y no las aprovecha".

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram