Hijo de Kourtney Kardashian cumple su sueño de estar en un TikTok de Addison Rae

El hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, Mason Disick de 10 años, realizó su sueño de TikTok al unirse a la estrella viral, Addison Rae de 19 años, en un video de baile de la joven estrella.

Mason Disick y Addison Rae participaron en un desafío de baile viral para TikTok con la canción "100 Racks" de Quality Control and Offset.

Mason Disick baila junto a Addison Rae en TikTok

Kourtney Kardashian de 41 años, madre de Mason, también apareció en dos de los tiktoks de Addison Rae, publicados el domingo pasado, además de que la bailarina apareció en la cuenta de la fundadora de Poosh.

Puedes ver el TikTok de Addison Rae y Mason Disick AQUÍ.

Kourtney Kardashian sorprende en TikTok de Addison Rae

En el primer tiktok, Kourtney Kardashian y Addison Rae, recrearon una escena de "Keeping Up With the Kardashians" entre Kris Jenner (interpretada por Rae) y Khloé Kardashian (interpretada por Kourtney).

Los dos hicieron una hilarante voz en off discutiendo trajes de baño en la cocina, fingiendo ser las parientes de Kourtney. "¿No llevas tanga?", Dijo Chris Jenner. Khloé luego respondió: "No en público". Kriss Jenner agregó: "Oh, wow, eres conservadora".

En su segundo video, la mayor de las hermanas Kardashian llevaba una sudadera a juego "Lucky Me It’s My Birthday" de Kanye West. La madre de tres hijos y la nativa de Louisiana coreografiaron una rutina de baile para "Shoota" de Playboi Carti.

Addison Rae, quien ha obtenido más de 47.3 millones de fanáticos en la aplicación, es miembro de la exclusiva "familia" de TikTok conocida como Hype House. El grupo está formado por algunos de los creadores de TikTok más populares que producen contenido y viven juntos.

Mason Disick se adentra a las redes sociales

El hijo mayor de Disick y Kardashian, Mason, creó una cuenta de Instagram en marzo sin el permiso de sus padres, donde habló sobre su amor por TikTok y sus mayores creadores. Más tarde, sus padres eliminaron la cuenta de Instagram, así como su cuenta de TikTok también se cerró.

Por su parte, Kourtney Kardashian no es la única hermana famosa que se unió a la aplicación, Kim Kardashian creó una cuenta propia. Su hija North West se unió a ella en un video de baile en febrero. Kim reveló que su hija también tiene una cuenta privada.

El creador de Skims le dijo a Entertainment Tonight: "Hacemos muchos TikToks juntos, y ella los pone en borradores". Ella continuó: "No tiene permitido publicarlos, pero tenemos muchos TikToks".